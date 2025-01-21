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الرياضة - 11:06 - سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025.. تحديث مباشر لـ عيار 21 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:06 - سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025.. تحديث مباشر لـ عيار 21 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:06 - سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025.. تحديث مباشر لـ عيار 21 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 11:06 صباحاً - يواصل سعر الذهب، استقراره داخل أسواق الصاغة المصرية في آخر تحديث له على مدار تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، ليسجل سعر عيار الذهب 21 نحو 3770 جنيها للبيع.

سعر الذهب

وخلال السطور التالية يستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه وزواره، سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

سعر الذهب
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4308.5 جنيه 4280 جنيه
عيار 22 3949.5 جنيها 3923.25 جنيه
عيار 21 3770 جنيها 3745 جنيها
عيار 18 3231.5 جنيه 3210 جنيه
عيار 14 2513.25 جنيه 2496.75 جنيه
عيار 12 2154.25 جنيه 2140 جنيه
عيار 9 1615.75 جنيه 1605 جنيه

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025

سعر الذهب عيار24

سعر الذهب عيار24: 4308.5 جنيه للبيع، 4280 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار22

سعر الذهب عيار22: 3949.5 جنيه للبيع، 3923.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار21

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر: نحو 3770 جنيها للبيع، 3745 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار18

سعر الذهب عيار 18: 3231.5 جنيه للبيع، 3210 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار14

سعر الذهب عيار 14: 2513.25 جنيه للبيع، 2496.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار12

سعر الذهب عيار 12: 2154.25 جنيه للبيع، 2140 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار9

سعر الذهب عيار 9: 1615.75 جنيه للبيع، 1605 جنيهات للشراء.

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم: 30160 جنيها للبيع، 29960 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميا

سعر أوقية الذهب: 2724.26 دولا للبيع، و2723.99 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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