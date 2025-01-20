الداخلية 2007 يهزم البنك الأهلي 3-2 في دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 10:09 مساءً - دوري الجمهورية للناشئين، حقق فريق الداخلية لكرة القدم مواليد 2007 فوزا غاليا على فريق البنك الأهلي 3-2 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الجمهورية للناشئين.

ونجح فريق الداخلية في ترجمة تفوقه طوال أحداث المباراة وحصد نقاط المباراة في حضور أحمد خليل مدير النشاط الرياضي وعضو مجلس الإدارة، واللواء أحمد بدور رئيس جهاز الكرة بنادي الداخلية، والكابتن هيثم جبريل رئيس قطاع الناشئين.

أحرز أهداف الداخلية: هادى عبد المنعم هدفين، وأدهم محمد رؤول هدفا.

ويلقي قطاع للناشئين بنادي الداخلية دعم اللواء عثمان الدسوقي رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، العقيد علي الحسني وأحمد خليل واللواء أحمد بدور رئيس جهاز الكرة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق الداخلية مواليد 2007 من:

هيثم جبريل رئيس القطاع

أيمن فاروق مدير فني الفريق

أحمد محمود مدرب عام

أسامة بوكس مدرب حراس المرمي

محمد عبد النبي مدير إداري الفريق

جمال سعد مدير إداري الفريق

محمد مجدي مدير إداري القطاع

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