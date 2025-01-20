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تشكيل مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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تشكيل مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

تشكيل مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 09:49 مساءً - أعلن مدربا فريقا تشيلسي ونظيره وولفرهامبتون، عن تشكيل فريقيهما لمواجهتهما، التي تقام مساء اليوم الإثنين، في ختام الجولة 22 من الدوري الأنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وضم تشكيل تشيلسي بشكل مفاجئ، المدافع تريفوه تشالوباه، الذي قطع النادي إعارته إلى كريستال بالاس، لسد الثغرات الناتجة عن إصابة كل من ويسلي فوفانا وبينوا بادياشيل.

من ناحية، عاد نوني مادويكي إلى التشكيل الأساسي لفريق تشيلسي، فيما يقود نيكولاس جاكسون هجوم الفريق اللندني، ويقف وراءه نجم الفريق كول بالمر.

كما شهد التشكيل مشاركة نادرة للاعب كيرنان دوسبوري هال.

تشكيل تشيلسي ضد وولفرهامبتون 

اختار إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي التشكيل التالي:

سانشيز، جيمس، توسين، تشالوباه، كوكوريا، كايسيدو، دوسبوري هال، مادويكي، كول بالمر، نيتو، نيكولاس جاكسون.

تشكيل وولفرهامبتون أمام تشيلسي 

اختار كلمتكر بيريرا مدرب وولفرهامبتون التشكيل التالي:

خوسيه سا، سيميدو، دوهيرتي، بوينو، أجبادو، آيت نوري، جوميز، أندري، سارابيا، ستراند لارسن، كونيا.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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