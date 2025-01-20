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الرياضة - 09:16 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:16 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 09:16 مساءً - سعر الذهب في مصر.. ارتفع سعر الذهب في الأسواق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين 20 يناير 2025 بمقدار 5 جنيهات، فسجل سعر الذهب عيار 21 في بداية التعاملات الختامية نحو 3760 جنيها للبيع، ولكنه سجل في مساء التعاملات نحو 3765 جنيها للبيع.

آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر

وتعرض كلمتك لمتابعيها في السطور التالية كل ما يخص آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــا.

توقعات سعر الذهب في الفترة القادمة وتنصيب ترامب رئيسا لأمريكا
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الاثنين 20 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
سعر الذهب عيار 24 4302.75 جنيه 4274.25 جنيه
سعر الذهب عيار 22 3944.25 جنيها 3918 جنيه
سعر الذهب عيار 21 3765 جنيها 3740 جنيها
سعر الذهب عيار 18 3227.25 جنيه 3205.75 جنيه
سعر الذهب عيار 14 2510 جنيه 2493.25 جنيه
سعر الجنيه الذهب 30120 جنيه 29920 جنيه

سعر الذهب اليوم الاثنين 20 يناير 2025

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم خلال التعاملات الختامية عند مستوى 4302.75 جنيه للبيع، 4274.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

زاد سعر الذهب عيار 22 في مساء التعاملات عند مستوى 3944.25 جنيه للبيع، 3918 جنيها للشراء.

لماذا تراجع سعر الذهب بختام التعاملات المسائية اليوم؟ اعرف عيار 21 بكام؟
سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 21

هيمن الارتفاع على سعر الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية ليسجل نحو 3765 جنيها للبيع، 3740 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

علا سعر الذهب عيار 18 ليسجل 3227.25 جنيه للبيع، 3205.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

أما سعر الذهب عيار 14 فعلا خلال التعاملات المسائية إلى مستوى 2510 جنيهات للبيع، 2493.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب في 2025
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 12

وبالنسبة لـ سعر الذهب عيار 12 فارتفع في نهاية التعاملات نحو 2151.5 جنيه للبيع، 2137.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وسجل سعر الذهب عيار 9 في سوق الصاغة المصرية نحو 1613.5 جنيه للبيع، 1602.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مساء التعاملات إلى مستوى 30120 جنيها للبيع، 29920 جنيها للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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