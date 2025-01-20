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نجم ليفربول يفضل هازارد على محمد صلاح - أخبار كلمتك

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نجم ليفربول يفضل هازارد على محمد صلاح - أخبار كلمتك

نجم ليفربول يفضل هازارد على محمد صلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 07:05 مساءً - اعترف كورتيس جونز بأنه يخاطر بإثارة غضب جمهور فريقه ليفربول، عندما أشاد بالنجم البلجيكي إدين هازارد، مشيرا إلى أنه أفضل من محمد صلاح.

كورتيس جونز يفضل هازارد على محمد صلاح

وسأل مدافع مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند، جونز عن اللاعبين الذين استلهم منهم؛ حيث ذكر في البداية زين الدين زيدان، ثم أشاد بأسطورة الريدز ستيفن جيرارد، الذي يعد رمزا في ليفربول، لكنه أيضا أكد إعجابه بنجم تشيلسي وريال مدريد السابق هازارد، الذي تألق خلال فترته مع تشيلسي.

ولعب الدولي البلجيكي السابق مع "البلوز" لمدة 7 سنوات، وفاز بالعديد من الجوائز الجماعية والفردية في تلك الفترة.

واعترف جونز أنه كان في كثير من الأحيان معجبا بطريقة أداء هازارد في الملعب، وقال لشبكة "تي ان تي سبورتس": "بالنسبة لي، إنه هازارد.، وأعلم أن هذا قد يثير بعض الجدل بين جماهيرنا بسبب المقارنات، لكن بالنسبة لي هازارد كان هو الأفضل".

وأضاف: "أعلم أننا نقارنه مع محمد صلاح، وأقول ذلك كلاعب، وكشخص يحب اللعبة، عندما أردت أن أكون مثل لاعب، أشعر أن هازارد كان ذلك اللاعب. كل مرة كنت أشاهده فيها كنت أقول.. هذا هو كرة القدم".

ويعترف جونز أن هازارد يتم تجاهله في بعض المحادثات بشأن الأفضل، لكن من حيث القدرة الفنية، فإنه يضعه أمام صلاح.

وفي تصريح مثير للجدل: "كلاعب، هل هو أفضل من مو؟ في رأيي، نعم. لكن من تود أن يكون في فريقك؟ ستقول مو؛ لأنه يسجل لك الأهداف ويصنع لك الفرص".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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