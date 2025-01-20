الرياضة - 11:36 - بشرى سارة.. تراجع سعر الذهب بـ منتصف تعاملات اليوم الإثنين 20 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 11:36 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. شهد سعر الذهب بـ منتصف تعاملات اليوم الإثنين 20 يناير 2025 تراجعاً بـ جميع الأعيرة، وذلك بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار، التي تحدث في سوق الصاغة بـ أسعار الذهب.

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب بدون مصنعية

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4314 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3775 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3235 جنيها للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 30200 جنيه.

- سعر الذهب عالميا، سجل 2706 دولارات للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب بيع وشراء

سعر الذهب عيار 24، وصل نحو 4314.25 جنيه للبيع، 4285.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22، وصل نحو 3954.75 جنيه للبيع، 3928.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21، وصل نحو 3775 جنيها للبيع، 3750 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18، وصل نحو 3235.75 جنيه للبيع، 3214.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14، وصل نحو 2516.75 جنيه للبيع، 2500 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12، وصل نحو 2157.25 جنيه للبيع، 2142.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9، وصل نحو 1617.75 جنيه للبيع، 1607.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب، وصل نحو 30200 جنيه للبيع، 30000 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب، وصل نحو 2705.54 دولار للبيع، 2705.27 دولار للشراء.