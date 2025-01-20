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كولر يشيد بموهبتي الأهلي بعد تصعيدهما للفريق الأول - أخبار كلمتك

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كولر يشيد بموهبتي الأهلي بعد تصعيدهما للفريق الأول - أخبار كلمتك

كولر يشيد بموهبتي الأهلي بعد تصعيدهما للفريق الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 11:25 صباحاً - أشاد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بثنائي الفريق الموهوب والذي تم تصعيده للفريق الأول ومشاركته في مران الفريق أمس والذي أقيم على ملعب مختار التتش. 

ونال الثنائي بلال عطية وحمزة عبد الكريم لاعبا فريق الأهلي ومنتخب مصر تحت 17 عاما إشادة  مارسيل كولر بعد أدائهما الأول مع الفريق الأحمر امس وتألقهما، وحرص كولر على الحديث مع الثنائي والشد من أزره ووعده بمنحه الفرصة مع الفريق لو سمحت ظروف المباريات بذلك وطالبهم بالاجتهاد ومواصلة المران بقوة مع الفريق.

 

 

ووضع  مارسيل كولر برنامج استعدادات الفريق لمواجهتي فاركو وبيراميدز ببطولة الدوري العام.

 

كولر قرر منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم على أن يعود الفريق للمران في الثالثة عصر غد الثلاثاء، ويدخل الفريق بعدها معسكرا مغلقا بمدينة الإسكندرية استعدادا للقاء فاركو المقرر له الرابعة عصر الأربعاء  الموافق 22 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري  الممتاز على ستاد الجيش بمدينة برج العرب.

 

 

وقرر كولر أن يخوض الفريق مرانه دون راحة يوم الخميس في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، على أن يحصل الفريق على راحة من التدريبات يوم الجمعة ويعود للتدريبات يوم السبت في تمام الساعة السادسة مساءً، ويعقب المران الدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق التجمع الخامس استعدادا لمواجهة بيراميدز في تمام الساعة السابعة مساء الأحد على ستاد القاهرة.

 

ورفض كولر منح اللاعبين راحة من التدريبات الإثنين المقبل وقرر إقامة المران في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا على أن يحصل الفريق على راحة من التدريبات الثلاثاء.

 

وكان الأهلي قد صعد إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة أول أمس أمام أورلاندو الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت بينهم على استاد القاهرة الدولي  

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة أمام أورلاندو 

بهذه النتيجة يتأهل أورلاندو بيراتس لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المركز الأول بعد وصوله للنقطة 14، فيما يتأهل الأهلي في المركز الثاني بعدما حصد 10 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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