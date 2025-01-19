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أمير عزمي: الزمالك ينافس للفوز بثلاث بطولات في الموسم الحالي - أخبار كلمتك

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أمير عزمي: الزمالك ينافس للفوز بثلاث بطولات في الموسم الحالي - أخبار كلمتك

أمير عزمي: الزمالك ينافس للفوز بثلاث بطولات في الموسم الحالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 09:10 مساءً - أبدى أمير عزمي مجاهد المدرب العام لفريق الزمالك سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على إنيمبا النيجيري في مباراة اليوم ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تعليق أمير عزمي على الفوز أمام إنيمبا


وقال  في تصريحات له  عقب المباراة: إن المباراة شهدت مشاركة بعض اللاعبين البدلاء أمثال محمد عاطف، ومحمد السيد العائد من الإصابة، وهو أمر جيد أن يكون هناك أكثر من اختيار أمام الجهاز الفني".

وواصل المدرب العام قائلًا: "من الطبيعي أن يفوز الزمالك لأنه فريق كبير، وخضنا المباراة بأريحية بعد حسم التأهل قبل مباراة اليوم".


واختتم أمير عزمي قائلًا إننا ننافس على عدة بطولات سواء الكونفدرالية أو الدوري أو كأس مصر ونسير بخطى ثابتة في كل البطولات.


وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره إنيمبا النيجيري بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 14 نقطة يحتل بهم صدارة المجموعة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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