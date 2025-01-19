الرياضة - 05:11 - ننشر أول لقطات لحظة تسليم المحتجزات الإسرائيليات |فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 05:11 مساءً - نشرت قناة القاهرة الإخبارية مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة بدء الصليب الأحمر عملية تسلم المحتجزات الإسرائيليات من حركة حماس.

وفي السياق ذاته، نشرت قناة الجزيرة فيديو للحظة تسليم المحتجزات الإسرائيليات، في حضور فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وينص اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة مصرية قطرية أمريكية، على هدنة مكونة من 3 مراحل، تبدأ الأولى صباح اليوم الأحد، وتستمر لمدة 6 أسابيع، بحسب وزارة الخارجية القطرية.

يأتي ذلك بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية النهائية، على الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد 15 شهرًا من الحرب المدمرة التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا في القطاع.

وكان من المفترض أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في تمام الساعة 8:30 من صباح اليوم الأحد، (06:30 بتوقيت غرينتش)، لكن بدأ بالفعل في تمام الساعة 11:30 بعدما وافقت الحكومة الإسرائيلية بشكل نهائي على الاتفاق.

ويأتي ذلك بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية النهائية، على الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد 15 شهرًا من الحرب المدمرة التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا في القطاع.