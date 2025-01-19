الرياضة - 03:26 - القوات المسلحة تهدي وزارة الداخلية أغنية «عايشين الحياة مع بعض» بمناسبة عيد الشرطة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 03:26 مساءً - أهدت إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، أغنية «عايشين الحياة مع بعض»، إلى وزارة الداخلية، بمناسبة عيد الشرطة الثالث والسبعين، الذي تحتفل به مصر في الخامس والعشرين من يناير من كل عام.

وتقول كلمات الأغنية في مطلعها بلدي وغلاوتها عندي.. أهلي وناسي وعيلتي.. أفديكي بعمري كله.. بس انتي يا مصر ترضي.

يشار إلى أن الأغنية بصوت الفنان هيثم شاكر، وكلمات محمد جميل، وألحان عزيز الشافعي.