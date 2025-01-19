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حسين الشحات يعود لتشكيل الأهلي الأساسي أمام فاركو - أخبار كلمتك

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حسين الشحات يعود لتشكيل الأهلي الأساسي أمام فاركو - أخبار كلمتك

حسين الشحات يعود لتشكيل الأهلي الأساسي أمام فاركو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 12:40 مساءً - الأهلي، يعود حسين الشحات لاعب الأهلي للتواجد في التشكيل الأساسي في مباراة فاركو الأربعاء القادم وذلك بعد جلوسه احتياطيا في مباراة أورلاندو امس وذلك ضمن سياسة التدوير التي يطبقها الجهاز الفني بين اللاعبين لمواجهة ضغط المباريات. 

وأكد مصدر داخل الأهلي جاهزية عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة فاركو الأربعاء القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز وذلك بعد تعافيه من الإصابة في الركبة. 

وطلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من محمد رمضان المدير الرياضي للنادي إعداد تقرير شامل عن أزمة مترجم مارسيل كولر المدير الفني للفريق وما حدث في مؤتمر مباراة أورلاندو بعد ما رفض ترجمة بعض التصريحات الصادرة من المدرب بشأن الصفقات الجديدة. 

وأغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر صفحة الخسارة أمس أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي وذلك استعدادا لمواجهة فاركو المقرر لها الأربعاء القادم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الاهلي في مباراته المقبلة امام نظيره فاركو في الرابعة عصر يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري  الممتاز. 

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.  

وكان الأهلي قد صعد إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة أمس أمام أورلاندو الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف. 

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة أمام أورلاندو 

بهذه النتيجة يتأهل أورلاندو بيراتس لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المركز الأول بعد وصوله للنقطة 14، فيما يتأهل الأهلي في المركز الثاني بعدما حصد 10 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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