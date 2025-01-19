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الرياضة - 11:46 - سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 19 يناير 2025.. آخر تحديث - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:46 - سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 19 يناير 2025.. آخر تحديث - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 19 يناير 2025.. آخر تحديث - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 11:46 صباحاً - تشهد أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب وعدم الاستقرار على مدار التعاملات خلال الفترة الحالية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 19 يناير 2025 نحو 3780 جنيها.

سعر الذهب

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب الآن
سعر الذهب

سعر الذهب اليوم

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24، سجل اليوم الأحد 19 يناير 2025 نحو 4320 جنيها للبيع، 4297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، سجل اليوم الأحد 19 يناير 2025 نحو 3960 جنيها للبيع، 3939 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21، سجل اليوم الأحد 19 يناير 2025 نحو 3780 جنيها للبيع، 3760 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18، سجل اليوم الأحد 19 يناير 2025 نحو 3240 جنيها للبيع، 3222.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14، سجل اليوم الأحد 19 يناير 2025 نحو 2520 جنيها للبيع، 2506.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12، سجل اليوم الأحد 19 يناير 2025 نحو 2160 جنيها للبيع، 2148.5 جنيه للشراء.

الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9، سجل اليوم الأحد 19 يناير 2025 نحو 1620 جنيها للبيع، 1611.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب، سجل اليوم الأحد 19 يناير 2025 نحو 30240 جنيها للبيع، 30080 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب، سجل اليوم الأحد 19 يناير 2025 نحو 2703.38 دولار للبيع، 2702.33 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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