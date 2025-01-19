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الرياضة - 11:46 - وزير الخارجية يتوجه إلى بروكسل لتعزيز العلاقات الثنائية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:46 - وزير الخارجية يتوجه إلى بروكسل لتعزيز العلاقات الثنائية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - وزير الخارجية يتوجه إلى بروكسل لتعزيز العلاقات الثنائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 11:46 صباحاً - يتوجه وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الأحد إلى بروكسل في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ومملكة بلجيكا في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يلتقى الوزير عبد العاطي مع كبار المسئولين في بلجيكا، ورؤساء كبرى الشركات البلجيكية، كما يجتمع مع الجالية المصرية.

وتهدف الزيارة أيضاً إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمتابعة تنفيذ المحاور المختلفة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين.

ومن المقرر أن يتلقى عبد العاطى بكبار مسئولي مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة من ضمنهم رئيس المجلس الأوروبي والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.

كما يزور الوزير عبد العاطى في محطته الثانية مدينة ستراسبورج الفرنسية التي تستضيف المقر الرئيسي للبرلمان الأوروبي، للالتقاء مع رئيسة البرلمان الأوروبي ورؤساء المجموعات السياسية المختلفة داخل البرلمان، وكذلك رؤساء اللجان الرئيسية ذات الصلة بمتابعة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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