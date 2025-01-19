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الرياضة - 11:46 - عاجل.. دخول 100 شاحنة مساعدات إلى معبر كرم أبو سالم منذ صباح اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:46 - عاجل.. دخول 100 شاحنة مساعدات إلى معبر كرم أبو سالم منذ صباح اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - عاجل.. دخول 100 شاحنة مساعدات إلى معبر كرم أبو سالم منذ صباح اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 11:46 صباحاً - أفاد موفد قناة «القاهرة الإخبارية» فى خبر عاجل، بدخول 100 شاحنة مساعدات إلى معبر كرم أبو سالم منذ صباح اليوم.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الأحد، (06:30 بتوقيت غرينتش)، وذلك بعد أن وافقت الحكومة الإسرائيلية بشكل نهائي على الاتفاق.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة مصرية قطرية أمريكية، على هدنة مكونة من 3 مراحل، تبدأ الأولى صباح اليوم الأحد، وتستمر لمدة 6 أسابيع، بحسب وزارة الخارجية القطرية.

يأتي ذلك بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية النهائية، على الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد 15 شهرًا من الحرب المدمرة التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا في القطاع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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