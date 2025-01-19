المصري يبحث عن بطاقة التأهل بالكونفدرالية بمواجهة بلاك بولز اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 07:20 صباحاً - يلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي بضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها على إستاد الجيش ببرج العرب في السادسة مساء اليوم الأحد الموافق التاسع عشر من يناير الجاري في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

صراع المصري وانيمبا في التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية



الكونفدرالية، ويتنافس المصري البورسعيدي، الذي يمتلك 6 نقاط، وإنيمبا النيجيري صاحب الـ5 نقاط وبلاك بولز 4 نقاط على التذكرة الثانية في الجولة السادسة والأخيرة.

وحسم نادي الزمالك تأهله لدور الـ 8، من بطولة الكونفدرالية 2025 بعدما تصدر قمة المجموعة الرابعة مع نهاية الجولة الخامسة.

مباراة المصري وبلاك بولز بالكونفيدرالية



ويتواجد المصري البورسعيدي، برفقة الزمالك حامل لقب كأس الكونفدرالية في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية 2025.

وتضم المجموعة الرابعة الزمالك والمصري بجانب إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

ترتيب المجموعة الرابعة في الكونفدرالية

1- الزمالك برصيد 11 نقطة.

2- المصري برصيد 6 نقاط.

3- إنيمبا النيجيري برصيد 5 نقاط.

4- بلاك بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط.

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