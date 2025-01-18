التفاصيل الكاملة للدورة الـ73 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما - أخبار كلمتك

التفاصيل الكاملة للدورة الـ73 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وصلت للعالمية ونهايتها حزينة.. محطات في حياة «داليدا» بنت حي شبرا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وصلت للعالمية ونهايتها حزينة.. محطات في حياة «داليدا» بنت حي شبرا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بتحب النوم وهذا شرطها للزواج من محمد فراج».. أبرز تصريحات بسنت شوقي في بودكاست «دوبامين» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بتحب النوم وهذا شرطها للزواج من محمد فراج».. أبرز تصريحات بسنت شوقي في بودكاست «دوبامين» - أخبار كلمتك

جيلبرتو يسجل الهدف الثاني لـ أورلاندو في شباك الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

جيلبرتو يسجل الهدف الثاني لـ أورلاندو في شباك الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

دوري أبطال أفريقيا، الأهلي يتعادل مع أورلاندو 1-1 بعد مرور 75 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

دوري أبطال أفريقيا، الأهلي يتعادل مع أورلاندو 1-1 بعد مرور 75 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

كريم العراقي يوجه رسالة هامة إلي جماهير المصري قبل مواجهة بلاك بولز - أخبار كلمتك

كريم العراقي يوجه رسالة هامة إلي جماهير المصري قبل مواجهة بلاك بولز - أخبار كلمتك

دوري أبطال أفريقيا، مروان حمدي يقود هجوم بيراميدز أمام دجوليبا - أخبار كلمتك

دوري أبطال أفريقيا، مروان حمدي يقود هجوم بيراميدز أمام دجوليبا - أخبار كلمتك

بيراميدز يصل استاد الدفاع الجوي لمواجهة دجوليبا بدوري الأبطال (صور) - أخبار كلمتك

بيراميدز يصل استاد الدفاع الجوي لمواجهة دجوليبا بدوري الأبطال (صور) - أخبار كلمتك

افتتاح معرض "الفائزين" بجائزة نوار للرسم بمركز الجزيرة للفنون (صور) - أخبار كلمتك

افتتاح معرض "الفائزين" بجائزة نوار للرسم بمركز الجزيرة للفنون (صور) - أخبار كلمتك

مورجان فريمان وفورست ويتكر في المقدمة، نجوم تركيا وهوليوود في ضيافة joy awards - أخبار كلمتك

مورجان فريمان وفورست ويتكر في المقدمة، نجوم تركيا وهوليوود في ضيافة joy awards - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

ليفربول يعود لطريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي ويفوز على برينتفورد 2-0 (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ليفربول يعود لطريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي ويفوز على برينتفورد 2-0 (صور) - أخبار كلمتك

ليفربول يعود لطريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي ويفوز على برينتفورد 2-0 (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 07:00 مساءً - ليفربول ضد برينتفورد، فاز فريق ليفربول على نظيره برينتفورد، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "جريفين بارك"،  مساء اليوم السبت ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي. 

 

سجل هدفي ليفربول المهاجم داروين نونيز في الدقيقة 90 وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

 

فوز اليوم، يأتي بعد تعثر ليفربول في الدوري الإنجليزي في أخر مباراتين، حيث تعادل الريدز أمام مانشستر يونايتد 2-2، ثم نوتنجهام فورست بنتيجة 1-1، قبل أن يفوز اليوم أمام برينتفورد.

fab836085b.jpg
fbdfbba0f9.jpg
0b67c1d575.jpg

ترتيب ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يواصل ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، فيما يأتي برينتفورد في المركز الـ 11 برصيد 28 نقطة.

09a6f0309f.jpg
4627ce1111.jpg
856ca417f8.jpg
721ea64865.jpg
الصورة

تشكيل ليفربول أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبرخ، سوبوسلاي. 

خط الهجوم: لويس دياز، محمد صلاح،  جاكبو.

fe2b7761e4.jpg

تشكيل برينتفورد ضد ليفربول

الصورة


 

الصورة

وكانت مباراة الدور الأول بين ليفربول وبرينتفورد  على ملعب "الأنفيلد" انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون رد.

الصورة

وبعد مباراة اليوم، يتجه ليفربول إلى  دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه ليل في الجولة السابعة من مرحلة الدوري، مع العلم إنه ضمن التأهل إلى منافسات دور الـ16 من البطولة الكبري.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

رانييري يكرر رقم مورينيو مع روما الإيطالي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق