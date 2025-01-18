الرياضة - 05:41 - موعد إعلان نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 05:41 مساءً - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موعد إعلان نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي، الإعلان الأخير، وذلك بعدما تم غلق باب التقديم اليوم السبت 18 يناير 2025.

موعد نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وكشفت وزارة الإسكان، من خلال الصفحة الرسمية للوزارة، عن موعد الإعلان عن نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي، فمن المقرر أن تكون في غضون أسبوعين من غلق باب التقديم.

طرق معرفة نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وأشارت إلى أن طرق معرفة نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي، سواء بالقبول أو الرفض، يكون من خلال موقع الصندوق، وتتمثل في إخطار المواطنين الذين تم رفض طلبهم، لعدم انطباق شروط إعلان سكن لكل المصريين عليهم، بسحب جدية الحجز من البريد، وذلك خلال 14 يومًا من تاريخ إعلانه بالرفض، بعد انتهاء فترة التظلمات.

نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي، للمواطنين خارج الأولوية

أما بالنسبة لنتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي، للمواطنين خارج الأولوية، فقد أوضحت كراسة الشروط أنه يتم إخطارهم بعد انتهاء فترة التظلمات وذلك في حال التقدم على شقق الإسكان، ولم يتمكّنوا من حجز وحدات سكنية خلال المدة المخصصة لذلك.

ووفق كراسة الشروط يتم إرسال عدد من الرسائل النصية خلال مرحلة العمل المختلفة على الطلب المقدم لمعرفة نتيجة تقديم شقق سكن لكل المصريين 5، والذي يعتبر إلزامًا وإقرارًا من المواطنين بعلمهم واطلاعهم على حالة الطلب.

كما يمكن للمواطن معرفة موقف حجز شقق الإسكان الاجتماعي، وكيفية التعامل معها من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وتشمل الآتي:

- صفحة فيسبوك أو الموقع الإلكتروني.

- منصة الشكاوى والمقترحات.

- الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق.