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الرياضة - 05:41 - حملة مداهمات واسعة في شيكاغو.. ترامب يستعد لطرد المهاجرين غير الشرعيين - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:41 - حملة مداهمات واسعة في شيكاغو.. ترامب يستعد لطرد المهاجرين غير الشرعيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:41 - حملة مداهمات واسعة في شيكاغو.. ترامب يستعد لطرد المهاجرين غير الشرعيين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 05:41 مساءً - أكدت تقارير عالمية، أن من ضمن سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والتي تحدث عنها خلال حملته الانتخابية، هي طرد المهاجرين غير المنظمين منهم، بالإضافة إلى الجمعيات التي تمولهم وتساعدهم.

ومن المقرر، أن يتم تنصيب دونالد ترامب رسميا في 20 يناير 2025، لتبدأ حملته ضد المهاجرين الذين يقطنون ولاية شيكاغو، صباح يوم الثلاثاء المقبل، لتستمر المداهمة لمدة أسبوع.

ووفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال، أن حوالي 100 إلى 200 ضابط سيقومون بتنفيذ العملية، على أن تركز تلك العمليات على من يشتبه أنهم تورطوا في مخالفات سواء كانت بسيطة او معقدة.

المهاجرين يأكلون الحيوانات الأليفة

وتعتبر شيكاغو هي أكثر ولاية سيتم استهدافها في عمليات المداهمة، بعد أن قام فريق ترامب المختص بدراسة المدن التي ستبدأ منها تلك الحملات، ويرجع ذلك إلى سببين، أولهما كونها مشهورة بوجود مهاجرين غير شرعيين، وثانيهما الخلاف بين دونالد ترامب وعمدة الولاية.

وأعلن ترامب مؤخرا، عن توجهه صراحة ضد المهاجرين، عندما قال في المناظرة التي جمعته مع المرشحة الرئاسية آنذاك كامالا هاريس، أن هنالك مهاجرين يقومون بأكل حيوانات أليفة، وأثار هذا الحديث الذي خرج من دونالد ترامب حينها الكثير من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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