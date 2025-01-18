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الرياضة - 05:41 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب مساء تعاملات اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:41 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب مساء تعاملات اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:41 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب مساء تعاملات اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 05:41 مساءً - سعر الذهب.. شهدسعر الذهب العالمي ارتفاعا ملحوظا، لتأثره بتوقعات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وبارتفاع معدل التضخم وزيادة معدلات البطالة في الولايات المتحدة، لتسجل أوقية الذهب نحو 2703.38 دولار.

وفي المقابل شهد سعر الذهب في الأسواق المحلية انخفاضا خلال التعاملات الختامية اليوم السبت، فسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر نحو 3760 جنيها للبيع.

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سعر الذهب اليوم الأحد
آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في الصاغة المصرية

سعر الذهب عيار 24

انخفض سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات المسائية في محلات الصاغة إلى مستوى 4297.25 جنيه للبيع، 4268.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

هبط سعر الذهب عيار 22 في مساء التعاملات إلى مستوى 3939 جنيها للبيع، 3912.75 جنيه للشراء.

توقعات سعر الذهب في 2025
آخر تحديث لـ سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

سيطر الانخفاض على سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت في نهاية التعاملات ليسجل نحو 3760 جنيها للبيع، 3735 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

هيمن الهبوط على سعر الذهب الآن عيار 18 خلال التعاملات النهائية ليسجل نحو 3222.75 جنيه للبيع، 3201.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب اليوم عيار 14 في سوق الصاغة المصرية نحو 2506.75 جنيه للبيع، 2490 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر الذهب عيار 12 في نهاية التعاملات إلى مستوى 2148.5 جنيه للبيع، 2134.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

تراجع سعر الذهب عيار 9 في محلات الصاغة المصرية إلى مستوى 1611.5 جنيه للبيع، 1600.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، نحو 30080 جنيها للبيع، 29880 جنيها للشراء.

كم وصل سعر الذهب عيار 21 الآن
سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 18 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
سعر الذهب عيار 24 4297.25 جنيه 4268.5 جنيه
سعر الذهب عيار 22 3939 جنيها 3912.75 جنيه
سعر الذهب عيار 21 3760 جنيها 3735 جنيها
سعر الذهب عيار 18 3222.75 جنيه 3201.5 جنيه
سعر الذهب عيار 14 2506.75 جنيه 2490 جنيه
سعر الجنيه الذهب 30080 جنيه 29880 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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