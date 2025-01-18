دوري أبطال أفريقيا، مولودية الجزائر يخطف بطاقة التأهل لربع النهائي أمام يانج أفريكانز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 05:25 مساءً - دوري أبطال أفريقيا، تأهل فريق مولودية الجزائر إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل أمام يانج أفريكانز سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات.

بهذه النتيجة وصل مولودية الجزائر إلى النقطة التاسعة في المركز الثاني ليخطف ورقة التأهل إلى الدور القادم من يانج أفريكانز صاحب الثماني نقاط في المركز الثالث.

يذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين في ملعب خمسة جويلية انتهى بفوز الفريق الجزائري بهدفين دون مقابل.

تشكيل مولودية الجزائر أمام يانج أفريكانز

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا

1- الهلال السوداني - 10 نقطة.

2- مولودية الجزائر - 9 نقاط.

3- يانج أفريكانز التنزاني - 8 نقاط.

4- مازيمبي الكونغولي - 5 نقاط.

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