بن دغر يحسم الجدل ويتحدث عن عضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - أخبار كلمتك

بن دغر يحسم الجدل ويتحدث عن عضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «مصدومة واتخيلت حد من ولادي مكانها».. آيتن عامر تعلق على واقعة طالبة التجمع «فيديو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «مصدومة واتخيلت حد من ولادي مكانها».. آيتن عامر تعلق على واقعة طالبة التجمع «فيديو» - أخبار كلمتك

أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، ليفربول يتعادل سلبيا أمام برينتفورد بعد مرور 75 دقيقة - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، ليفربول يتعادل سلبيا أمام برينتفورد بعد مرور 75 دقيقة - أخبار كلمتك

الأهلي يبحث عن هدف التقدم في مرمى أورلاندو بيراتس بعد 30 دقيقة بدوري الأبطال - أخبار كلمتك

الأهلي يبحث عن هدف التقدم في مرمى أورلاندو بيراتس بعد 30 دقيقة بدوري الأبطال - أخبار كلمتك

الدوري الإسباني، تعادل سلبي بين ليجانيس وأتليتكو مدريد في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإسباني، تعادل سلبي بين ليجانيس وأتليتكو مدريد في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - مقتل إسرائيلي وإصابة آخر جراء عملية طعن في جنوب تل أبيب - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - مقتل إسرائيلي وإصابة آخر جراء عملية طعن في جنوب تل أبيب - أخبار كلمتك

غدا.. إجازة من الامتحانات في جميع مدارس الجمهورية - أخبار كلمتك

غدا.. إجازة من الامتحانات في جميع مدارس الجمهورية - أخبار كلمتك

الهويدي: الكل يعلم أسباب ارتفاع أسعار الوقود فمالحل؟ - أخبار كلمتك

الهويدي: الكل يعلم أسباب ارتفاع أسعار الوقود فمالحل؟ - أخبار كلمتك

نقابة المعلمين تطالب بهذا الأمر - أخبار كلمتك

نقابة المعلمين تطالب بهذا الأمر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين ليفربول وبرينتفورد بعد مرور 15 دقيقة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين ليفربول وبرينتفورد بعد مرور 15 دقيقة - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين ليفربول وبرينتفورد بعد مرور 15 دقيقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 05:25 مساءً -  برينتفورد ضد ليفربول، يتعادل فريق ليفربول مع نظيره برينتفورد، بنتيجة 0-0 بعد مرور 15 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "جريفين بارك"،  مساء اليوم السبت ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي 

 

تشكيل ليفربول أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبرخ، سوبوسلاي. 

خط الهجوم: لويس دياز، محمد صلاح،  جاكبو.

96edfa447d.jpg


 

الصورة

كانت مباراة الدور الأول بين ليفربول وبرينتفورد  على ملعب "الأنفيلد" انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون رد.

ويطمح ليفربول إلى تحقيق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال عام 2025، عندما يحل ضيفا على برينتفورد، اليوم السبت، في الجولة الـ 22.


ليفربول يبحث عن أول انتصار

وعانى ليفربول من سوء حظ، خلال مشواره بالبطولة منذ بدء العام الجديد، حيث سقط في فخ التعادل 2-2 مع ضيفه مانشستر يونايتد، قبل أن يتعادل بصعوبة بالغة 1-1 مع مضيفه نوتنجهام فورست، في المرحلتين الماضيتين للبطولة.

ورغم التعثر، لا يزال ليفربول محتفظا بموقعه في الصدارة، حيث يمتلك 47 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه آرسنال، علما بأن فريق المدرب الهولندي آرني سلوت، ما زال يمتلك مباراة مؤجلة أمام مضيفه إيفرتون.

الصورة

ورغم البداية القوية لليفربول في البطولة هذا الموسم، اكتفى رفاق النجم الدولي المصري محمد صلاح، بتحقيق 3 انتصارات فقط مقابل 4 تعادلات، في لقاءات الفريق السبعة الأخيرة بالمسابقة.

وبعد أدائه الباهت أمام نوتنجهام، يتطلع محمد صلاح للعودة إلى هز الشباك مرة أخرى أمام برينتفورد، أملا في تعزيز موقعه في صدارة جدول هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

 

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، في حين أن برينتفورد لديه 28 نقطة في المركز الحادي عشر.

 

وبعد مباراة اليوم، يتجه ليفربول إلى  دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه ليل في الجولة السابعة من مرحلة الدوري، مع العلم إنه ضمن التأهل إلى منافسات دور الـ16 من البطولة الكبري.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

منتخب الناشئات يواجه الكاميرون اليوم في إياب التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق