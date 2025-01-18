الرياضة - 05:21 - يسيل الدم من العينين والفم.. الصحة العالمية تحذر من تفشي فيروس ماربورغ القاتل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 05:21 مساءً - فيروس ماربورغ.. حالة من القلق والرعب سيطرت على البلدان الإفريقية المختلفة، بعد ظهور فيروس ماربورغ، الذي توفي على أثره 8 أشخاص، مما جعل منظمة الصحة العالمية تطلق تحذيراتها بسبب تفشي الفيروس .

تفشي فيروس ماربورغ القاتل

يعيش سكان تنزانيا حالة من القلق بعد تفشي فيروس ماربورغ وتسببه في وفاة 8 أشخاص، ما جعل منظمة الصحة العالمية تحذر اليوم عبر موقعها الإلكتروني من خطر تفشي الفيروس في البلد الإفريقي والدول المجاورة له.

ما هو فيروس ماربورغ؟

فيروس ماربورغ، ينتقل عادًة من خفافيش الفاكهة المصرية، الحاملة للمرض، ويصيب الإنسان وغالبا يكون قاتلاً، إذا لم يتم الكشف عنه مبكرًا، وفقًا لما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية.

منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي فيروس ماربورغ القاتل

وقالت المنظمة، إنه لا توجد حاليًا أي لقاحات أو علاجات متاحة لفيروس ماربورغ ، مما يعني أن الأطباء مجبرون على التركيز على مساعدة المرضى على البقاء على قيد الحياة من العدوى بدلاً من ذلك، وهو غالبا ما يعرض العاملين في مجال الرعاية الصحية لخطر الإصابة المباشر بالفيروس، والذي يمكن أن يتسبب في نزيف الناس من أعينهم، حيث ينتقل من خلال سوائل الجسم المصابة.

طرق انتقال فيروس ماربورغ

يمكن أن ينتشر فيروس ماربورغ عن طريق اللمس أو التعامل مع شخص مصاب أو أشياء ملوثة أو حيوانات برية مصابة، ويقال إنه ينتقل في البداية إلى الأشخاص بعد التعرض لفترة طويلة للمناجم أو الكهوف التي يسكنها خفافيش الفاكهة.

تظهر أعراض فيروس ماربورغ فجأة وتشمل الصداع الشديد والحمى والإسهال وآلام المعدة والقيء، وتزداد حدة الأعراض بشكل متزايد، في المراحل المبكرة من حمى ماربورج النزفية، من الصعب للغاية التمييز بينها وبين الأمراض الاستوائية الأخرى، مثل الإيبولا والملاريا، يصبح المرضى المصابون بالعدوى أشبه بالأشباح، وغالبًا ما تكون لديهم عيون عميقة ووجوه خالية من التعابير.

معلومات صادمة عن فيروس ماربورغ القاتل

- خفافيش الفاكهة تسمى Megachiroptera، ويطلق عليها خفافيش فاكهة العالم القديم أو الثعالب الطائرة.

- تتميز بحاسة شم قوية، وعيون كبيرة تساعدها على الرؤية والتنقل داخل الكهوف والغابات.

_ وتعتبر أماكن تواجد خفافيش الفاكهة في الصومال، والسودان، وأفريقيا الوسطى، وجنوب شبه الجزيرة العربية، وفي معظم مناطق اليمن.

- البيئة المناسبة لخفاش الفاكهة البساتين وحدائق الفواكه والمناطق المشجرة، والأودية الغنية بالأشجار الكبيرة.

- تختفي خفافيش الفاكهة في النهار بالكهوف وبين فروع الأشجار الكبيرة وفي الآبار القديمة والمهجورة.

- تسكن عادة الكهوف والمناجم، فهذه الأنواع من الثدييات تعيش في الكهوف بأوغندا

-تحافظ على تنوع فيروسات ماربورغ الجيني لعدة سنوات على الأقل.

- خفافيش الفاكهة هي المستودع الطبيعي الأساسي لفيروسات ماربورغ.

طرق الوقاية من فيروس ماربورغ

تشمل بعض التدابير المهمة للحماية من انتشار فيروس ماربورغ ما يلي:

- العزل الذاتي.

- الحفاظ على النظافة.

- ارتداء الكمامات.

- التوعية بمخاطر الفيروس وطرق الوقاية منه.

أعراض الإصابة بفيروس ماربورغ

وتشمل أعراض الإصابة بفيروس ماربورغ ما يلي:

- ارتفاع درجة الحرارة

- صداع شديد.

- آلام العضلات.

- الإسهال الشديد.

- القيء.

- ألم صدر.

- سعال.

- التهاب الحلق.

- ألم البطن.

- اليرقان.