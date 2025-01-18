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الرياضة - 05:21 - مشاهدة مباراة الأهلي وأورلاندو بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:21 - مشاهدة مباراة الأهلي وأورلاندو بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:21 - مشاهدة مباراة الأهلي وأورلاندو بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 05:21 مساءً - مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي واورلاندو، اليوم السبت، الموافق 18 من شهر يناير الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات ختام دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد أورلاندو، في دوري أبطال إفريقيا اليوم، عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت الدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

مشاهدة مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لختام مبارياته في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وذلك عندما يستضيف نظيره أورلاندو الجنوب إفريقي على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

ونجح النادي الأهلي، من التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب الفوز في الجولة الماضية على حساب ستاد أبيدجان بثلاثية مقابل هدف، كما نجح أورلاندو في التأهل لدور الـ8 عقب الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بهدفين لهدف.

ويسعى فريق الأهلي بقيادة كولر، في مباراة أورلاندو بختام دور المجموعات، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط، وخطف صدارة المجموعة من أنياب الفريق الجنوب إفريقي.

بث مباشر مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

وتقدم كلمتك لقرائها ومتابعيها الأعزاء بث مباشر لـ مباراة الأهلي ضد أورلاندو، اليوم السبت، الموافق 18 من شهر يناير الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات ختام دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد أورلاندو، في دوري أبطال إفريقيا اليوم، عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت الدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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