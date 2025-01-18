شرطة الاحتلال تحقق في ملابسات إطلاق نار وسط تل أبيب وسقوط مصابين - أخبار كلمتك

شرطة الاحتلال تحقق في ملابسات إطلاق نار وسط تل أبيب وسقوط مصابين - أخبار كلمتك

"تاريخ الشرق الأوسط الحديث"، أحدث إصدارات القومي للترجمة بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

"تاريخ الشرق الأوسط الحديث"، أحدث إصدارات القومي للترجمة بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

حافلة الأهلي تصل ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة أورلاندو - أخبار كلمتك

حافلة الأهلي تصل ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة أورلاندو - أخبار كلمتك

بريطانيا:الحوثيين اخذوا ٢ مليار دولار من السفن - أخبار كلمتك

بريطانيا:الحوثيين اخذوا ٢ مليار دولار من السفن - أخبار كلمتك

هيئة المتحف الكبير تعتمد مواعيد العمل الرسمية وتشغيل شهر رمضان - أخبار كلمتك

هيئة المتحف الكبير تعتمد مواعيد العمل الرسمية وتشغيل شهر رمضان - أخبار كلمتك

مدبولي يتابع خطط مواجهة أزمات 12 محافظة بحضور وزيرة التنمية المحلية - أخبار كلمتك

مدبولي يتابع خطط مواجهة أزمات 12 محافظة بحضور وزيرة التنمية المحلية - أخبار كلمتك

قوات حرس الحدود تنجح في ضبط مهربين بحوزتهم مواد مخدرة (صور) - أخبار كلمتك

قوات حرس الحدود تنجح في ضبط مهربين بحوزتهم مواد مخدرة (صور) - أخبار كلمتك

انعقاد الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين مصر ونيجيريا على المستوى الوزاري (صور) - أخبار كلمتك

انعقاد الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين مصر ونيجيريا على المستوى الوزاري (صور) - أخبار كلمتك

مصادر: السلطة الفلسطينية ستتولى إدارة معبر رفح - أخبار كلمتك

مصادر: السلطة الفلسطينية ستتولى إدارة معبر رفح - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 04:56 - عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي ضد أورلاندو بدوري الأبطال.. مفاجآت بالجملة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 04:56 - عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي ضد أورلاندو بدوري الأبطال.. مفاجآت بالجملة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:56 - عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي ضد أورلاندو بدوري الأبطال.. مفاجآت بالجملة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 04:56 مساءً - الأهلي ضد أورلاندو.. أعلن المدرب السويسري مارسيل كولر، عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يخوض مباراة أورلاندو الجنوب إفريقي، اليوم السبت، وذلك في ختام دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا اليوم، عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت الدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

الأهلي ضد أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لختام مبارياته في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وذلك عندما يستضيف نظيره أورلاندو الجنوب إفريقي على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

ونجح النادي الأهلي، من التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب الفوز في الجولة الماضية على حساب ستاد أبيدجان بثلاثية مقابل هدف، كما نجح أورلاندو في التأهل لدور الـ8 عقب الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بهدفين لهدف.

الأهلي وأورلاندو

ويسعى الأهلي في مباراة أورلاندو بختام دور المجموعات، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط، وخطف صدارة المجموعة من أنياب الفريق الجنوب إفريقي.

تشكيل الأهلي ضد أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا اليوم

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي

تشكيل الأهلي ضد أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا اليوم
في حراسة المرمى مصطفى شوبير
في خط الدفاع أحمد نبيل كوكا رامي ربيعة ياسر إبراهيم خالد عبد الفتاح
في خط الوسط إمام عاشور مروان عطية محمد مجدي أفشة كريم نيدفيد
في خط الهجوم عمر الساعي وسام أبو علي

مقاعد بدلاء الأهلي ضد أورلاندو

محمد الشناوي - يوسف أيمن - محمود عبد المنعم كهربا - أكرم توفيق - حسين الشحات - عمرو السولية - محمد هاني - كريم الدبيس - محمد عبد الله.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

رانييري يكرر رقم مورينيو مع روما الإيطالي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق