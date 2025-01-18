شرطة الاحتلال تحقق في ملابسات إطلاق نار وسط تل أبيب وسقوط مصابين - أخبار كلمتك

شرطة الاحتلال تحقق في ملابسات إطلاق نار وسط تل أبيب وسقوط مصابين - أخبار كلمتك

"تاريخ الشرق الأوسط الحديث"، أحدث إصدارات القومي للترجمة بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

"تاريخ الشرق الأوسط الحديث"، أحدث إصدارات القومي للترجمة بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

حافلة الأهلي تصل ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة أورلاندو - أخبار كلمتك

حافلة الأهلي تصل ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة أورلاندو - أخبار كلمتك

بريطانيا:الحوثيين اخذوا ٢ مليار دولار من السفن - أخبار كلمتك

بريطانيا:الحوثيين اخذوا ٢ مليار دولار من السفن - أخبار كلمتك

هيئة المتحف الكبير تعتمد مواعيد العمل الرسمية وتشغيل شهر رمضان - أخبار كلمتك

هيئة المتحف الكبير تعتمد مواعيد العمل الرسمية وتشغيل شهر رمضان - أخبار كلمتك

مدبولي يتابع خطط مواجهة أزمات 12 محافظة بحضور وزيرة التنمية المحلية - أخبار كلمتك

مدبولي يتابع خطط مواجهة أزمات 12 محافظة بحضور وزيرة التنمية المحلية - أخبار كلمتك

قوات حرس الحدود تنجح في ضبط مهربين بحوزتهم مواد مخدرة (صور) - أخبار كلمتك

قوات حرس الحدود تنجح في ضبط مهربين بحوزتهم مواد مخدرة (صور) - أخبار كلمتك

انعقاد الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين مصر ونيجيريا على المستوى الوزاري (صور) - أخبار كلمتك

انعقاد الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين مصر ونيجيريا على المستوى الوزاري (صور) - أخبار كلمتك

مصادر: السلطة الفلسطينية ستتولى إدارة معبر رفح - أخبار كلمتك

مصادر: السلطة الفلسطينية ستتولى إدارة معبر رفح - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

بورنموث يقسو على نيوكاسل برباعية ويوقف سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بورنموث يقسو على نيوكاسل برباعية ويوقف سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

بورنموث يقسو على نيوكاسل برباعية ويوقف سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 04:55 مساءً - الدوري الإنجليزي، حقق فريق بورنموث فوزا مثيرا بأربعة أهداف مقابل هدف أمام  نيوكاسل في المباراة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك في أولى مباريات الجولة الثانية والعشرين للدوري الإنجليزي.

وتقدم بورنموث عن طريق جوستين كلويفرت في الدقيقة 6، وأضاف الهدف الثاني لفريقه مع نهاية الشوط الأول بالدقيقة 44.

وأحرز جوستين الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 90+2.

وسجل الهدف الرابع لبورنموث عن طريق ميلوس كيركيز في الدقيقة 90+6

وسجل هدف نيوكاسل الوحيد بورنو جيمارايش في الدقيقة 25.

 

d1265557d8.jpg
1f004844aa.jpg
d576186f87.jpg
ddbd96f65a.jpg

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام بورنموث 

8c65c5bdd0.jpg

تشكيل بورنموث أمام نيوكاسل يونايتد 

6cfe9be03e.jpg

 نيوكاسل يونايتد دخل وهو منتشي بتحقيق خمسة انتصارات متتالية في آخر خمس مباريات خاضها في كل المسابقات سواء الدوري الإنجليزي الممتاز أو كأس رابطة المحترفين أو كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبهذا يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الرابع 38 نقطة.


وبهذا الفوز تستمر صحوة  بورنموث، الذي  يحتل المركز السادس  برصيد 37 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن نيوكاسل.

 التقى نيوكاسل يونايتد مع بورنموث في  28 مباراة عبر تاريخهما في الدوري الإنجليزي، وحقق نيوكاسل الفوز في 14 مباراة، بينما فاز بورنموث في ثمانية مباريات، وتعادل الفريقين في  6 مباريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

فرانكفورت يهزم دورتموند بثنائية ومرموش يودع الجماهير - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق