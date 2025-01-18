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الرياضة - 03:41 - وزير الخارجية: هناك فرص للتعاون مع نيجيريا في قطاع المشروعات الزراعية الكبيرة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:41 - وزير الخارجية: هناك فرص للتعاون مع نيجيريا في قطاع المشروعات الزراعية الكبيرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - وزير الخارجية: هناك فرص للتعاون مع نيجيريا في قطاع المشروعات الزراعية الكبيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 03:41 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن نيجيريا تقدر الخبرات المصرية في قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النيجيري، أن هناك فرص للتعاون مع نيجيريا في قطاع المشروعات الزراعية الكبيرة.

وتابع: «توافقنا على العمل معا بمختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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