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بورنموث يحسم نتيجة الشوط الأول أمام نيوكاسل لصالحه (فيديو) - أخبار كلمتك

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بورنموث يحسم نتيجة الشوط الأول أمام نيوكاسل لصالحه (فيديو) - أخبار كلمتك

بورنموث يحسم نتيجة الشوط الأول أمام نيوكاسل لصالحه (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 03:40 مساءً - الدوري الإنجليزي، تقدم فريق بورنموث بهدفين مقابل هدف أمام  نيوكاسل بالشوط الأول في المباراة التي تقام على ملعب سانت جيمس بارك في أولى مباريات الجولة الثانية والعشرين للدوري الإنجليزي.

وتقدم بورنموث عن طريق جوستين كلويفرت في الدقيقة 6،  وأضاف الهدف الثاني لفريقه مع نهاية الشوط الأول بالدقيقة 44.

 

وسجل هدف نيوكاسل الوحيد بورنو جيمارايش في الدقيقة 25.

 

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تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام بورنموث 

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تشكيل بورنموث أمام نيوكاسل يونايتد 

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 ودخل نيوكاسل يونايتد المباراة، وهو منتشي بتحقيق خمسة انتصارات متتالية في آخر خمس مباريات خاضها في كل المسابقات سواء الدوري الإنجليزي الممتاز أو كأس رابطة المحترفين أو كأس الاتحاد الإنجليزي، وهو ما وضع نيوكاسل في المركز الرابع لبطولة الدوري الإنجليزي وهو المركز المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل ويعد الهدف الرئيسي للماكبيث هذا الموسم.


على  الجانب الآخر يمر أيضا فريق بورنموث، بحالة طيبة حيث يحتل المركز الثامن وبفارق أربعة نقاط فقط عن المركز الرابع وبالتالي فإن الفريق يقاتل من أجل التواجد بين الكبار هذا الموسم خلال المباريات القادمة.

 التقى نيوكاسل يونايتد مع بورنموث في  28 مباراة عبر تاريخهما في الدوري الانجليزي، وحقق نيوكاسل الفوز في 14 مباراة، بينما فاز بورنموث في ثمانية مباريات، وتعادل الفريقين في  6 مباريات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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