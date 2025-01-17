ورشة عمل مكثفة لتحويل الأبحاث إلى منتجات تسويقية بالقومي للبحوث - أخبار كلمتك

ورشة عمل مكثفة لتحويل الأبحاث إلى منتجات تسويقية بالقومي للبحوث - أخبار كلمتك

جاستن بالدوني يقاضي بليك ليفلي وريان رينولدز ويوجه لهما 7 تهم - أخبار كلمتك

جاستن بالدوني يقاضي بليك ليفلي وريان رينولدز ويوجه لهما 7 تهم - أخبار كلمتك

عاجل:خلافات حادة تفشل تحديد سعر البنزين في عدن - أخبار كلمتك

عاجل:خلافات حادة تفشل تحديد سعر البنزين في عدن - أخبار كلمتك

العمالقة الجنوبية توبخ زعيم الحوثيين - أخبار كلمتك

العمالقة الجنوبية توبخ زعيم الحوثيين - أخبار كلمتك

صورة مرعبة لزعيم الحوثيين اثناء ظهوره في صنعاء - أخبار كلمتك

صورة مرعبة لزعيم الحوثيين اثناء ظهوره في صنعاء - أخبار كلمتك

السفارة اليمنية والطلاب يقيمون حفلة وداع للمستشار الثقافي بتونس بمناسبة انتهاء فترة عمله - أخبار كلمتك

السفارة اليمنية والطلاب يقيمون حفلة وداع للمستشار الثقافي بتونس بمناسبة انتهاء فترة عمله - أخبار كلمتك

كسر اعنف هجوم عسكري - أخبار كلمتك

كسر اعنف هجوم عسكري - أخبار كلمتك

تكريم 400 من حفظة القرآن الكريم بأسوان بحضور مسئولى المحافظة - أخبار كلمتك

تكريم 400 من حفظة القرآن الكريم بأسوان بحضور مسئولى المحافظة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:36 - شركة خاصة للتأمين.. نقل مراسم تنصيب ترامب إلى داخل قاعة مغلقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:36 - شركة خاصة للتأمين.. نقل مراسم تنصيب ترامب إلى داخل قاعة مغلقة - أخبار كلمتك

وزير الاتصالات: نستهدف 500 ألف متدرب في 2025 لتلبية متطلبات سوق العمل - أخبار كلمتك

وزير الاتصالات: نستهدف 500 ألف متدرب في 2025 لتلبية متطلبات سوق العمل - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 06:56 - «بني آدم» تعيد أحمد حلمي إلى خشبة مسرح موسم الرياض | صورة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 06:56 - «بني آدم» تعيد أحمد حلمي إلى خشبة مسرح موسم الرياض | صورة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:56 - «بني آدم» تعيد أحمد حلمي إلى خشبة مسرح موسم الرياض | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 06:56 مساءً - يستعد الفنان أحمد حلمي، للعودة إلى خشبة المسرح من جديد للمشاركة ضمن فعاليات موسم الرياض خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع عدد كبير من النجوم لعرض مسرحية «بني آدم».

و أعلن المستشار تركي آل شيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تفاصيل مسرحية «بني آدم»، قائلا: «النجم الكبير أحمد حلمي في المسرحية الكوميدية "بني آدم" مع مجموعة من نجوم الفن على مسرح بكر الشدي، 23 يناير - 1 فبراير».

آخر أعمال أحمد حلمي

جدير بالذكر، أن آخر أعمال أحمد حلمي المسرحية «ميمو» التي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض مؤخرا.

ودارت أحداث مسرحية ميمو، في إطار كوميدي حول شخصية «مسعود»، التي يجسدها الفنان أحمد حلمي، وتتناول المسرحية بشكل ساخر تأثير السوشيال ميديا على الأفراد والمجتمع، وتسلط الضوء على بعض القضايا الاجتماعية بشكل كوميدي.

أبطال مسرحية ميمو

مسرحية ميمو، يشارك في بطولتها مجموعة من نجوم الفن منهم: أحمد حلمي، هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، نور إيهاب، أسماء جلال، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

آخر مسرحية لـ أحمد حلمي

يُذكر أن، أحمد حلمي ابتعد عن المسرح من 23 عام، بعد أن قدم مسرحية «حكيم عيون» عام 2001، من تأليف أحمد عبد الله، إخراج هاني مطاوع، وبطولة: علاء ولي الدين، كريم عبد العزيز، حجاج عبد العظيم، موناليزا ومريم نوح.

اقرأ أيضاً
«استمتعت بروعة الفكرة».. مدحت صالح يشيد بمسرحية «ميمو» | صور

للمرة الثالثة.. عرض مسرحية «ميمو» لـ أحمد حلمي في السعودية

طرح البوسترات التشويقية لمسرحية «ميمو» بطولة أحمد حلمي (صور)

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

موعد قرعة دور الـ 8 من كأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق