الرياضة - 06:56 - «بني آدم» تعيد أحمد حلمي إلى خشبة مسرح موسم الرياض | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 06:56 مساءً - يستعد الفنان أحمد حلمي، للعودة إلى خشبة المسرح من جديد للمشاركة ضمن فعاليات موسم الرياض خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع عدد كبير من النجوم لعرض مسرحية «بني آدم».

و أعلن المستشار تركي آل شيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تفاصيل مسرحية «بني آدم»، قائلا: «النجم الكبير أحمد حلمي في المسرحية الكوميدية "بني آدم" مع مجموعة من نجوم الفن على مسرح بكر الشدي، 23 يناير - 1 فبراير».

آخر أعمال أحمد حلمي

جدير بالذكر، أن آخر أعمال أحمد حلمي المسرحية «ميمو» التي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض مؤخرا.

ودارت أحداث مسرحية ميمو، في إطار كوميدي حول شخصية «مسعود»، التي يجسدها الفنان أحمد حلمي، وتتناول المسرحية بشكل ساخر تأثير السوشيال ميديا على الأفراد والمجتمع، وتسلط الضوء على بعض القضايا الاجتماعية بشكل كوميدي.

أبطال مسرحية ميمو

مسرحية ميمو، يشارك في بطولتها مجموعة من نجوم الفن منهم: أحمد حلمي، هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، نور إيهاب، أسماء جلال، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

آخر مسرحية لـ أحمد حلمي

يُذكر أن، أحمد حلمي ابتعد عن المسرح من 23 عام، بعد أن قدم مسرحية «حكيم عيون» عام 2001، من تأليف أحمد عبد الله، إخراج هاني مطاوع، وبطولة: علاء ولي الدين، كريم عبد العزيز، حجاج عبد العظيم، موناليزا ومريم نوح.