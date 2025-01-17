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محمد صلاح رابعا، قائمة الـ 10 الأعلى راتبا في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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محمد صلاح رابعا، قائمة الـ 10 الأعلى راتبا في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

محمد صلاح رابعا، قائمة الـ 10 الأعلى راتبا في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 06:55 مساءً -  أعلن نادي مانشستر سيتي تجديد عقد مهاجمه الدولي النرويجي إرلينج هالاند لمدة 10 سنوات مقبلة.

وكشفت صحيفة ديلي ميرور البريطانية عن رواتب أعلى 10 لاعبين في الدوري الانجليزي خلال الموسم الحالي بعد تجديد هالاند مع مانشستر سيتي.

العشرة الأوائل لأعلى رواتب اللاعبين في الدوري الإنجليزي 


1. إيرلينج هالاند (500,000 استرليني في الأسبوع) - مانشستر سيتي
2. كيفن دي بروين (400,000 استرليني) - مانشستر سيتي
3. كاسيميرو (350,000) - مانشستر يونايتد
4. محمد صلاح (350,000) - ليفربول
5. رحيم ستيرلينج (325,000) - آرسنال 
6. ماركوس راشفورد (325,000) - مانشستر يونايتد
7. برناردو سيلفا (300,000) - مانشستر سيتي
8. برونو فيرنانديز (300,000) - مانشستر يونايتد
9. جاك جريليش (300,000) - مانشستر سيتي
10. كاي هافرتز (280,000) - آرسنال 

راتب هالاند مع مانشستر سيتي 

 وبحسب التقارير الصحفية الإنجليزية فإن راتب هالاند مع مانشستر سيتي يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع وهو الأعلى في تاريخ البريميرليج.

هالاند كان يتقاضى 350 ألفا أسبوعيا في العقد الأخير قبل أن يجدد تعاقده ويحصل على زيادة كبرى.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد هالاند السابق في يونيو 2027.

وكشف مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي عن توقيع هالاند عقدًا جديدا مدته 9 سنوات ونصف ليمتد حتى عام 2034.

ويبلغ هالاند في حالة استمراره حتى نهاية عقده وقتها 34 عامًا.

وكان موقع ذا أثلتيك قد كشف عن تجديد عقد هالاند مع مانشستر سيتي حتى 2034 قبل أن يعلن النادي الإنجليزي بشكل رسمي.

وأوضح التقرير أنه تم إزالة أي شروط جزائية تم وضعها في عقد هالاند.

وانضم  النجم النرويجي البالغ من العمر 24 عاما إلى صفوف مانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند عام 2022 مقابل 60 مليون يورو.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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