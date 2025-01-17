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كأس مصر، سموحة يتقدم بهدف على زد في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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كأس مصر، سموحة يتقدم بهدف على زد في الشوط الأول - أخبار كلمتك

كأس مصر، سموحة يتقدم بهدف على زد في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 06:50 مساءً - يتقدم فريق سموحة على نظيره زد بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما على استاد برج العرب وذلك ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

وسجل محمد سالم هدف التقدم لسموحة في الدقيقة 8 من الشوط الأول. 

تشكيل زد أمام سموحة 

في حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد سيد، عبد الرحمن عماد، محمد إسماعيل.

خط الوسط: شادي حسين، مصطفى العش، أحمد عادل ميسي، محمد أشرف.

خط الهجوم:مصطفى زيكو، موتوموسي، ماتا ماجاسا 

ويتواجد على مقاعد بدلاء زد إف سي كل من: إسلام عبداللاه. مصطفى ميسي. كاموني. سامح ابراهيم.البانوبي. الصغيري. حمدي علاء. محمد مزيكا. علي جمال.

تشكيل سموحة أمام زد 

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: بركات حجاج. هشام حافظ. إسلام جابر. شريف رضا

خط الوسط: محمد كناريا. محمود صابر. دكوا دودو.

خط الهجوم: صامويل امادي. مصطفى البدري. محمد سالم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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