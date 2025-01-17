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رئيس نادي المحلة يكرم هاني أبوريدة في ودية منتخب الشباب - أخبار كلمتك

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رئيس نادي المحلة يكرم هاني أبوريدة في ودية منتخب الشباب - أخبار كلمتك

رئيس نادي المحلة يكرم هاني أبوريدة في ودية منتخب الشباب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 06:45 مساءً - هاني أبوريدة، حرص المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة غزل المحلة على تكريم المهندس هاني أبوريدة عضو الفيفا ورئيس اتحاد الكرة المصري، على هامش المباراة الودية التى جمعت منتخب الشباب مع الفريق الأول لكرة القدم بغزل المحلة.

وأهدى رئيس المحلة درعا تذكاريا إلى أبوريدة، معربا عن اعتزازه الكبير بزيارة أبوريدة للمحلة، لما يمتلكه من تاريخ كروي كبير فى عالم الإدارة.

وليد خليل مع هاني أبوريدة، كلمتك

أبو ريدة يشكر رئيس نادي غزل المحلة

ومن جانبه وجه أبوريدة الشكر إلى رئيس مجلس إدارة المحلة على حفاوة الاستقبال، مؤكدا أنه سعيد بما يقدمه مجلس الإدارة من مجهودات إيجابية لإعادة المحلة إلى الزمن الجميل، وأنه متفائل بالمرحلة القادمة مشددا على أن جماهير المحلة جزء أصيل من كرة القدم المصرية هو وكل الأندية الشعبية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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