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تفاصيل زيارة هاني ريدة لغزل المحلة (صور) - أخبار كلمتك

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تفاصيل زيارة هاني ريدة لغزل المحلة (صور) - أخبار كلمتك

تفاصيل زيارة هاني ريدة لغزل المحلة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 05:05 مساءً - استقبل اليوم وليد خليل رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على هامش مباراة غزل المحلة ومنتخب الشباب التي جمع الفريقين اليوم علي ستاد المحلة. 

 ورحب خليل بزيارة أبو ريدة لغزل المحلة معربًا عن تطلعه لعودة معسكرات المنتخبات الوطنية لقلعة غزل المحلة الرياضية من جديد.

وتقدم تامر خليل  نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام بخالص الشكر للمهندس هاني أبو ريدة على لفتته الطيبة مع الكابتن صابر عيد  نجم غزل المحلة السابق والمتحدث الرسمي للنادي، والتي تعكس اهتمام أبو ريدة البالغ برموز كرة القدم المصرية

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موعد مباراة غزل المحلة ومنتخب الشباب

وتنطلق مباراة منتخب الشباب أمام غزل المحلة اليوم الجمعة على ملعب غزل المحلة، وهي الودية الثانية خلال معسكره الحالي، حيث خاض الفريق وديته الأولى، الثلاثاء الماضي أمام رجاء مطروح، وأنهاها لصالحه بهدفين نظيفين.

 

مباراة منتخب الشباب أمام رجاء مطروح، كلمتك
مباراة منتخب الشباب أمام رجاء مطروح، كلمتك

منتخب الشباب يفوز على رجاء مطروح وديا

وفاز منتخب الشباب مواليد 2005 على الفريق الأول لنادى رجاء مطروح بهدفين نظيفين الثلاثاء الماضي في مباراة أقيمت باستاد نادى زد الرياضي فى المباراة الودية الأولى للمنتخب تحت قيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني الجديد.

وأحرز هدفي منتخب الشباب عمار ياسر وعبد الرحمن كاباكا فى الدقيقتين 30 و72.

منتخب الشباب يخوض المباراة بتشكيلين مختلفين

وحرص أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 على خوض المباراة بتشكيلين مختلفين، ولعب الشوط الأول بتشكيل ضم:  

حازم جمال حارس المرمى.. واياد صلاح ومعتز محمد ويوسف عبد الحفيظ ومهاب سامي فى خط الظهر.. وسيف عادل ومروان محمود وهادي عامر فى خط الوسط.. وعمار ياسر وادهم علاء ومحمد شرف فى الهجوم.

تشكيل الشوط الثاني

وفى الشوط الثاني ضم التشكيل: احمد وهب فى حراسة المرمي  .. وعبد العزيز حازم  وزياد خالد وأحمد زيزو وإبراهيم عادل  فى خط الظهر.. مصطفي عكاشة واحمد وحيد واحمد كاباكا. عمر وائل وكريم سعيد وعمر اسامة..

وجاءت المباراة فى إطار استعدادات منتخب الشباب لارتباطاته الرسمية المقبلة، لاسيما المشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت ٢٠ عاما المقرر إقامتها في كوت ديفوار أبريل المقبل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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