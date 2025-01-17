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يوفنتوس يترقب، موقف أروخو من الرحيل عن برشلونة - أخبار كلمتك

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يوفنتوس يترقب، موقف أروخو من الرحيل عن برشلونة - أخبار كلمتك

يوفنتوس يترقب، موقف أروخو من الرحيل عن برشلونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 03:05 مساءً - ذكرت صحيفة "سبورت" أن قصة اهتمام يوفنتوس بضم رونالد أراوخو مدافع برشلونة، لم تنتهِ بعد.

وأشارت إلى أن العملاق الإيطالي بصدد التحرك لضم المدافع الأوروجوياني الدولي، مقابل 65 مليون يورو.

أراوخو بين برشلونة ويوفنتوس 

وأوضحت أن يوفنتوس بصدد الحصول على سيولة مالية لإتمام الصفقة، مستفيدا من الانتقال الوشيك للاعبه أندريا كامبياسو إلى مانشستر سيتي.

من جانبه، قال هانز فليك مدرب برشلونة، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "أتمنى أن يوقع أراوخو، عقدا جديدا مع النادي".

وأضاف "نحن نسير في هذا الاتجاه، ويبدو للجميع أن موقفه اختلف بمشاركته مجددا في المباريات، كما أنه من أفضل المدافعين في العالم".

وينتهي عقد رونالد أراوخو مع برشلونة، في صيف 2026.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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