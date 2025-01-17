8 مواجهات قوية في بطولة العالم لكرة اليد اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 02:45 مساءً - بطولة العالم لكرة اليد، تقام اليوم الجمعة 8 مواجهات قوية في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

وتقام اليوم المباريات التالية:

بولندا × جمهورية التشيك – 7 مساء

مقدونيا × هولندا – 7 مساء

البرازيل × البرتغال – 7 مساء

مصر × البحرين – 7 مساء

المجر × غينيا – 9:30 مساء

النرويج × أمريكا – 9:30 مساء

الأرجنتين × كرواتيا – 9:30 مساء

ألمانيا × سويسرا – 9:30 مساء

موعد مباراة مصر والبحرين

ويخوض المنتخب الوطني الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفني كارلوس باستور، مواجهة قوية اليوم الجمعة أمام منتخب البحرين، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام البحرين في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب قد حقق الفوز في الجولة الأولى على منتخب الأرجنتين بنتيجة (39-25).

مواعيد مباريات منتخب مصر

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثامنة بجانب منتخبات كرواتيا صاحبة الأرض والأرجنتين والبحرين.

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات موعدها كالتالي:

الأربعاء | مصر × الأرجنتين - انتهت بفوز مصر (39-25)

الجمعة | مصر × البحرين - 7 مساء

الأحد | مصر × كرواتيا - 9:30 مساء.

الجزائر تخسر أمام إيطاليا

وخسر المنتخب الجزائري الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفني فاروق دهيلي، أمام نظيره منتخب إيطاليا بنتيجة (32-23)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم،

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المنتخب الإيطالي على نظيره الجزائري بنتيجة (16-11).

وبهذه النتيجة يرفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 4 نقاط، ليكون أول المتأهلين للدور الرئيسي من بطولة العالم، فيما يخوض المنتخب الجزائري مواجهته الأخيرة في دور المجموعات أمام المنتخب التونسي من أجل حسم التأهل.

باستور يتحدث عن بطولة العالم

وتحدث الإسباني كارلوس باستور، المدير الفني لمنتخب كرة اليد، عن مشاركة الفراعنة في منافسات بطولة العالم.

وقال “باستور”: إن منتخب مصر يضم لاعبين مميزين في كل المراكز، وأن مشاركتهم في بطولة العالم هي حدث ينتظروه كل عامين من أجل إبهار العالم.

وأوضح باستور، أن منتخب مصر يدخل منافسات بطولة العالم من أجل التواجد في المربع الذهبي، وأن جميع اللاعبين سواء كانوا محترفين أو يلعبون في الدوري المصري لديهم إصرار على الوصول لأبعد نقطة في المونديال.

قائمة منتخب كرة اليد في المونديال

وأعلن كارلوس باستور عن قائمة منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى:

كريم هنداوي - محمد علي.

صناع اللعب:

أحمد خيري - سيف الدرع - سيف هاني “فوكس”.

جناح أيسر:

أحمد هشام “سيسا” - بلال إبراهيم مسعود.

ظهير أيسر:

علي زين - أحمد هشام “دودو” - عبد الرحمن فيصل.

جناح أيمن:

محمد سند - أكرم يسري.

ظهير أيمن:

يحيى خالد - محسن رمضان.

لاعب الدائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - محمد طارق - ياسر سيف.

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