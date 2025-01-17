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تعليق مثير من مدرب ليفربول على تجديد عقد هالاند مع السيتي - أخبار كلمتك

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تعليق مثير من مدرب ليفربول على تجديد عقد هالاند مع السيتي - أخبار كلمتك

تعليق مثير من مدرب ليفربول على تجديد عقد هالاند مع السيتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 02:30 مساءً - علق آرني سلوت مدرب ليفربول، على توقيع إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، على عقد جديد مع ناديه، يمتد حتى صيف 2034.

تعليق سلوت على هالاند 

وقال سلوت في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "الأمر لا يقتصر على السيتي، بل تشيلسي استثمر أيضًا 1.2 مليار جنيه إسترليني لضم لاعبين".

وتابع: "مانشستر يونايتد صرف أيضًا الكثير من الأموال، ولهذا السبب فالدوري الإنجليزي بطولة قوية، والمنافسة صعبة للغاية".

وأضاف: "ولهذا السبب أنا موجود هنا، لأنني أريد منافسة الأفضل، وأنا سعيد بالفريق الذي أعمل معه وقدرته على منافسة الأندية التي تستثمر أموالا ضخمة".

يذكر أن آرني سلوت تولى قيادة ليفربول مطلع الموسم الجاري، قادما من فينورد الهولندي، خلفا للالماني يورجن كلوب.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب البريميرليج برصيد 47 نقطة، ويستعد لمواجهة برينتفورد، غدا السبت، في الجولة 22.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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