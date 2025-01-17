الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 02:10 مساءً - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.



وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - محمد صادق.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - چاستيس آرثر - أحمد هاني - عبد الرحمن بودي - نور علاء - أيمن موكا - محمد توني - أحمد بلحاج - مروان عثمان.

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