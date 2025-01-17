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الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر - أخبار كلمتك

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الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر - أخبار كلمتك

الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 02:10 مساءً - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.


وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى -  احمد القندوسي - محمد صادق.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو  - چاستيس آرثر - أحمد هاني  - عبد الرحمن بودي - نور علاء - أيمن موكا - محمد توني - أحمد بلحاج - مروان عثمان.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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