الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 02:10 مساءً - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.
خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - محمد صادق.
خط الهجوم: فخري لاكاي.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد كوكو - چاستيس آرثر - أحمد هاني - عبد الرحمن بودي - نور علاء - أيمن موكا - محمد توني - أحمد بلحاج - مروان عثمان.
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