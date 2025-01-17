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الرياضة - 01:56 - بدء اجتماعات القاهرة الفنية لوضع آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:56 - بدء اجتماعات القاهرة الفنية لوضع آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:56 - بدء اجتماعات القاهرة الفنية لوضع آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 01:56 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، ببدء اجتماعات القاهرة الفنية لوضع آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، بمشاركة أطقم مصرية وقطرية وأمريكية وإسرائيلية.

ومن جانبه قال ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه «بعد تصديق المجلس المصغر ودخول الصفقة حيز التنفيذ، سيبدأ الإفراج عن المحتجزين الأحد وفق الاتفاق»، وذلك بعدما كشف المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر المصادقة على اتفاق غزة رسميًا،

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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