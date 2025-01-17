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قائمة منتخب مصر الرسمية لمباراة البحرين في مونديال اليد - أخبار كلمتك

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قائمة منتخب مصر الرسمية لمباراة البحرين في مونديال اليد - أخبار كلمتك

قائمة منتخب مصر الرسمية لمباراة البحرين في مونديال اليد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 01:55 مساءً - بطولة العالم لكرة اليد، أعلن كارلوس باستور عن قائمة منتخب مصر لكرة اليد في مباراة البحرين الليلة بطولة العالم، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى:

كريم هنداوي - محمد علي

صناع اللعب: 

أحمد خيري - سيف الدرع - سيف هاني “فوكس”

جناح أيسر:

أحمد هشام “سيسا” - بلال إبراهيم مسعود

ظهير أيسر:

علي زين - أحمد هشام “دودو” 

جناح أيمن:

محمد سند - أكرم يسري

ظهير أيمن:

يحيى خالد - محسن رمضان

لاعب الدائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - محمد طارق - ياسر سيف.

ويخوض المنتخب الوطني الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفني كارلوس باستور، مواجهة قوية اليوم الجمعة أمام منتخب البحرين، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

موعد مباراة مصر أمام البحرين

 ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام البحرين في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع مباشرة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 1.

وكان المنتخب قد حقق الفوز في الجولة الأولى على منتخب الأرجنتين بنتيجة (39-25).

مواعيد مباريات منتخب مصر 

 ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثامنة بجانب منتخبات كرواتيا صاحبة الأرض والأرجنتين والبحرين.

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات موعدها كالتالي:

الأربعاء | مصر × الأرجنتين - انتهت بفوز مصر (39-25)

الجمعة | مصر × البحرين - 7 مساء 

الأحد | مصر × كرواتيا - 9:30 مساء.

الجزائر تخسر أمام إيطاليا

وخسر المنتخب الجزائري الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفني فاروق دهيلي، أمام نظيره منتخب إيطاليا بنتيجة (32-23)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم، 

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المنتخب الإيطالي على نظيره الجزائري بنتيجة (16-11).

بهذه النتيجة يرفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 4 نقاط، ليكون أول المتأهلين للدور الرئيسي من بطولة العالم، فيما يخوض المنتخب الجزائري مواجهته الأخيرة في دور المجموعات أمام المنتخب التونسي من أجل حسم التأهل.

باستور يتحدث عن بطولة العالم

 وتحدث الإسباني كارلوس باستور، المدير الفني لمنتخب كرة اليد، عن مشاركة الفراعنة في منافسات بطولة العالم. 

وقال “باستور”: إن منتخب مصر يضم لاعبين مميزين في كل المراكز، وأن مشاركتهم في بطولة العالم هي حدث ينتظروه كل عامين من أجل إبهار العالم.  

وأوضح باستور، أن منتخب مصر يدخل منافسات بطولة العالم من أجل التواجد في المربع الذهبي، وأن جميع اللاعبين سواء كانوا محترفين أو يلعبون في الدوري المصري لديهم إصرار على الوصول لأبعد نقطة في المونديال.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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