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ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة كامافينجا - أخبار كلمتك

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ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة كامافينجا - أخبار كلمتك

ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة كامافينجا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 01:35 مساءً -  أعلن نادي  ريال مدريد الإسباني إصابة لاعبه الفرنسي إدواردو كامافينجا، لاعب خط وسط الفريق خلال لقاء سيلتا فيجو في  كأس ملك إسبانيا.

وضمن فريق ريال مدريد صعوده لدور ربع النهائي في بطولة كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على  فريق سيلتا فيجو، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين فريقي ريال مدريد وسيلتا فيجو، حيث تم حسم المواجهة للفريق الملكي في الوقت الإضافي.

نشر نادي ريال مدريد الإسباني بيانًا رسميًا يكشف خلاله تفاصيل إصابة إدواردو كامافينجا، وجاء كالتالي: “بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إدواردو كامافينجا من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بإصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى”.

 

وشارك إدواردو كامافينجا في المباراة كلاعب بديل في الشوط الثاني بدلًا من داني سيبايوس في الدقيقة 70 من اللقاء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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