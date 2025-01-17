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أول تعليق لـ هالاند بعد تمديد عقده مع السيتي - أخبار كلمتك

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أول تعليق لـ هالاند بعد تمديد عقده مع السيتي - أخبار كلمتك

أول تعليق لـ هالاند بعد تمديد عقده مع السيتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 01:00 مساءً - أعرب إرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي عن سعادته البالغة عقب تجديد تعاقده مع ناديه بعقد طويل الأمد.

وقال هالاند عبر موقع  مانشستر سيتي الرسمي: "سعيد للغاية بعد التوقيع على عقدي الجديد وأن أكون قادرا على قضاء المزيد من الوقت في هذا النادي العظيم".

وأضاف "مانشستر سيتي يملك البيئة التي تساعد على تحقيق أفضل ما لدى الجميع. أشكر جوراديولا وزملائي بعد مساعدتي خلال العامين الماضيين".

وأتم "أريد أن أستمر في التطور، وأواصل العمل للتحسن وأتطلع إلى بذل قصارى جهدي لمحاولة ومساعدة فريقي على تحقيق المزيد من النجاح للمضي قدما ".

 

وكشف مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي عن توقيع هالاند عقدًا جديدا مدته 9 سنوات ونصف ليمتد حتى عام 2034.

وأنضم النجم النرويجي البالغ من العمر 24 عاما إلى صفوف مانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند عام 2022 مقابل 60 مليون يورو.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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