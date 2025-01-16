موقف وسام أبو علي من تشكيل الأهلي الأساسي أمام أورلاندو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 08:35 مساءً - اقترب وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من العودة للتشكيل الأساسي للفريق أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في المباراة المقرر أن تقام السبت المقبل في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يحسم كولر قراره النهائي بشأن إعادة أبو علي للتشكيل الأساسي بعد غيابه في مباراة الأهلي الماضية أمام الجونة عقب انتظام اللاعب ومشاركته في مران الفريق غدا الجمعة.

وكان وسام أبو علي، قد أدى اليوم تدريبات منفردة على ملعب التتش قبل انطلاق تدريبات الفريق استعدادًا لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.



وخاض وسام تدريبات تأهيلية اشتملت على بعض الجوانب البدنية وفقرة للتصويب على المرمى.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق أورلاندو الجنوب إفريقي في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا في السادسة مساء السبت المقبل.

وتبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

وضمن الأهلي تأهله رسميا إلي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز مؤخرا على ستاد أبيدجان الإيفواري، مع فوز أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي على شباب بلوزداد الجزائري.

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