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12 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

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12 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

12 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 06:50 مساءً - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي التي تُقام مساء السبت المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الختامية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

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وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا أمس أمام الجونة تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما واصل باقي اللاعبين تدريباتهم على ملعب التتش تحت إشراف الجهاز الفني للفريق. 

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وأدى وسام أبو علي وطاهر محمد تدريبات استشفائية قبل انطلاق المران، ضمن البرنامج التأهيلي الذي يقوم به الثنائي. 

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين للحديث عن مواجهة أورلاندو  والتأكيد على بعض الجوانب الفنية. 

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وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على استاد أبيدجان في المباراة التي أُقيمت بكوت ديفوار ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات. ويبحث الفريق عن الفوز أمام أورلاندو يوم السبت المقبل لتصدر قمة المجموعة الثالثة.

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موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق أورلاندو الجنوب إفريقي في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا   في السادسة مساء السبت المقبل. 

وتبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.  

وضمن الأهلي تأهله رسميا إلي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز مؤخرا على ستاد أبيدجان الإيفواري، مع فوز أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي على شباب بلوزداد الجزائري. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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