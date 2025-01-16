الرياضة - 04:26 - سعر الذهب والدولار الآن.. ارتفاع الأصفر واستقرار الأخضر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 04:26 مساءً - سعر الذهب والدولار الآن.. ارتفع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 16 يناير 2025 في سوق الصاغة، وذلك بالتزامن مع استقرار سعر الدولار في جميع البنوك العاملة بـ مصر.

سعر الذهب والدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

- سعر الذهب عيار 24، بلغ نحو 4342.75 جنيه للبيع، 4314.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

- سعر الذهب عيار 21، بلغ نحو 3800 جنيها للبيع، 3775 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- سعر الذهب عيار 18، بلغ نحو 3257.25 جنيه للبيع، 3235.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

- سعر الذهب عيار 14 ، بلغ نحو 2533.25 جنيه للبيع، 2516.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

- سعر الذهب عيار 12، بلغ نحو 2171.5 جنيه للبيع، 2157.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

- سعر الجنيه الذهب، بلغ نحو 30400 جنيها للبيع، 30200 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

- سعر أونصة الذهب، بلغ نحو 2703.1 دولار للبيع، 2702.83 دولار للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.37 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.38 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 50.38 جنيه للشراء، و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.38 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

- سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 50.39 جنيه للشراء و50.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 50.38 جنيه للشراء، و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 50.44 جنيه للشراء، و50.53 جنيه للبيع.

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