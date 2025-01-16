حديث جديد وصادم حول اتفاق ستوكهولوم وعلاقة البنك المركزي بالامر - أخبار كلمتك

حديث جديد وصادم حول اتفاق ستوكهولوم وعلاقة البنك المركزي بالامر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أنغام ولا شيرين عبد الوهاب.. هاني شاكر الجدل حول لقب صوت مصر (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أنغام ولا شيرين عبد الوهاب.. هاني شاكر الجدل حول لقب صوت مصر (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «الدشاش» لـ محمد سعد يتربع على عرش قائمة إيرادات السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «الدشاش» لـ محمد سعد يتربع على عرش قائمة إيرادات السينما - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:45 - شديد البرودة ليلا.. حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 17 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:45 - شديد البرودة ليلا.. حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 17 يناير 2025 - أخبار كلمتك

مصر تؤكد أهمية البدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة - أخبار كلمتك

مصر تؤكد أهمية البدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة - أخبار كلمتك

«الأطباء» تتواصل مع الهلال الأحمر المصري لإعداد قوافل إغاثية للشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

«الأطباء» تتواصل مع الهلال الأحمر المصري لإعداد قوافل إغاثية للشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

محمد المشعل يطرح أحدث أغنياته "جدة" (فيديو) - أخبار كلمتك

محمد المشعل يطرح أحدث أغنياته "جدة" (فيديو) - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددا من ملفات العمل - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددا من ملفات العمل - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي يطلع من رئيس الوزراء على التحضيرات الجارية للاجتماع الوزاري في نيويورك - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي يطلع من رئيس الوزراء على التحضيرات الجارية للاجتماع الوزاري في نيويورك - أخبار كلمتك

الفلكي محمد عياش يبشر بامر سار سيحدث الاسبوع القادم (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الفلكي محمد عياش يبشر بامر سار سيحدث الاسبوع القادم (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 04:26 - سعر الذهب والدولار الآن.. ارتفاع الأصفر واستقرار الأخضر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 04:26 - سعر الذهب والدولار الآن.. ارتفاع الأصفر واستقرار الأخضر - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - سعر الذهب والدولار الآن.. ارتفاع الأصفر واستقرار الأخضر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 04:26 مساءً - سعر الذهب والدولار الآن.. ارتفع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 16 يناير 2025 في سوق الصاغة، وذلك بالتزامن مع استقرار سعر الدولار في جميع البنوك العاملة بـ مصر.

سعر الذهب والدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الذهب والدولار

سعر الذهب عيار 24

- سعر الذهب عيار 24، بلغ نحو 4342.75 جنيه للبيع، 4314.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

- سعر الذهب عيار 21، بلغ نحو 3800 جنيها للبيع، 3775 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- سعر الذهب عيار 18، بلغ نحو 3257.25 جنيه للبيع، 3235.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

- سعر الذهب عيار 14 ، بلغ نحو 2533.25 جنيه للبيع، 2516.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

- سعر الذهب عيار 12، بلغ نحو 2171.5 جنيه للبيع، 2157.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

- سعر الجنيه الذهب، بلغ نحو 30400 جنيها للبيع، 30200 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

- سعر أونصة الذهب، بلغ نحو 2703.1 دولار للبيع، 2702.83 دولار للشراء.

سعر الذهب والدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.37 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.38 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 50.38 جنيه للشراء، و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.38 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

- سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 50.39 جنيه للشراء و50.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 50.38 جنيه للشراء، و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 50.44 جنيه للشراء، و50.53 جنيه للبيع.

اقرأ أيضاً
وصل كام؟.. سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 16 يناير 2025

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 15 يناير

جولد بيليون: تراجع الدولار في مصر يحد من حركة سعر الذهب

اقرأ أيضاً
سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس 16 يناير 2025

تحديث لحظي لـ سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

كريستال بالاس يفوز على ليستر سيتي بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق