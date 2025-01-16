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الرياضة - 04:26 - رئيس الوزراء: مصر ستظل داعمة للسلام العادل ومدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:26 - رئيس الوزراء: مصر ستظل داعمة للسلام العادل ومدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - رئيس الوزراء: مصر ستظل داعمة للسلام العادل ومدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 04:26 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن أهم حدث فى الأسبوع هو وقف إطلاق النار فى غزة، مؤكدًا أن هذا الأمر جاء بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية، ولعبت الجهود المصرية دورا مهما في هذا الشأن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتابع مدبولى في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر ستظل دوما داعمة للسلام العادل، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، موضحا أنه مع وقف إطلاق النار فمصر جاهزة لتقديم كافة الدعم اللوجيستي وكافة الاحتياجات والمساعدات لأهالينا في غزة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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