الرياضة - 04:26 - رئيس الوزراء: هناك انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم والدين هو شغلنا الشاغل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 04:26 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم وفيما يتعلق بالدين فهو «شغلنا الشاغل»، موضحًا أن الصادرات السلعية غير البترولية، اقتربت من 41 مليار دولار في 2024.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه لا يوجد منطقة في مصر لم تطولها يد التنمية، موضحًا أن عدد سكان مصر زاد بحوالي 27 مليون نسمة منذ عام 2011 وحتى الآن.

وتابع أهم حدث في الأسبوع هو وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن هذا الأمر جاء بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية، ولعبت الجهود المصرية دورا مهما في هذا الشأن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واستكمل أن مصر ستظل دوما داعمة للسلام العادل، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، موضحا أنه مع وقف إطلاق النار فمصر جاهزة لتقديم كافة الدعم اللوجيستي وكافة الاحتياجات والمساعدات لأهالينا في غزة.