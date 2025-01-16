تغيير اضطراري في تشكيل الزمالك لمباراة حرس الحدود بعد إصابة الونش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 04:15 مساءً - أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس تعديلًا جديدًا على تشكيل الأبيض في مباراة حرس الحدود، المقامة الآن، باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

ودفع الجهاز الفني للفريق بالتونسي حمزة المثلوثي بدلًا من محمود حمدي "الونش" الذي تعرض للإصابة أثناء عمليات الإحماء.

وأصبح تشكيل الزمالك كالتالي:



حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

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