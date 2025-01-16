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مواعيد مباريات الجولة السادسة والأخيرة في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات الجولة السادسة والأخيرة في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات الجولة السادسة والأخيرة في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 01:15 مساءً - الكونفدرالية، يسدل الستار يوم الأحد المقبل على مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024-2025.

 

مواعيد الجولة السادسة والأخيرة لبطولة الكونفدرالية 

الأحد 19 يناير 

الصفاقسي ضد برافوس - 3 عصرًا - الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس
نادي سيمبا ضد شباب قسنطينة - 3 عصرًا - ملعب بنجامين مكابا الوطني
المصري ضد بلاك بولز -  6 مساءً - ملعب الجيش ببرج العرب
الزمالك ضد إنيمبا - 6 مساءً - ملعب القاهرة الدولي
اتحاد الجزائر ضد نادي دياراف - 9 مساءً - ملعب 5 يوليو
أسيك ميموزا ضد نادي أورابا يونايتد - 9 مساءً - ملعب فيليكس هوفويت بوانيي
الملعب المالي ضد لواندا  - 9 مساءً - ملعب 26 مارس
نهضة بركان ضد نادي ستيلينبوش- 9 مساءً - الملعب البلدي ببركان

 

 ونجحت 4 أندية عربية في العبور إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الكونفدرالية وعلى رأسهم نادي الزمالك حامل اللقب، إلى جانب شباب قسنطينة الجزائري ونهضة بركان المغربي، واتحاد العاصمة الجزائري، ويتنافس المصري البورسعيدي على المقعد الخامس عربيا مع إنيمبا النيجيري.

 

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي الكونفدرالية

1- شباب قسنطينة الجزائري (المجموعة الأولى).

2- نهضة بركان المغربي (المجموعة الثانية).

3- ستيلينبوش الجنوب إفريقي (المجموعة الثانية).

4- اتحاد العاصمة الجزائري (المجموعة الثالثة).

5- الزمالك ( المجموعة الرابعة).

 

ويتواجد الزمالك حامل لقب كأس الكونفدرالية والمصري البورسعيدي، في مجموعة واحدة ببطولة كأس الكونفدرالية 2025.

 

وتضم المجموعة الرابعة الزمالك والمصري بجانب إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.


وحقق الزمالك الفوز على بلاك بولز وحسم تأهله رسميًا للدور المقبل من الكونفدرالية، بعد أن تصدر المجموعة برصيد 11 نقطة.


ويتنافس المصري البورسعيدي، الذي يمتلك 6 نقاط، وإنيمبا النيجيري صاحب الـ5 نقاط وبلاك بولز علي التذكرة الثانية في الجولة السادسة والأخيرة.

 

وكان الصفاقسي التونسي ودع البطولة في مفاجأة كبري بعد أن ظل في ذيل الترتيب بدون نقاط، بينما حسم شباب قسنطينة الجزائري تأهله بجمعه 6 نقاط.


وتأهل نهضة بركان المغربي برصيد 12 نقطة من المجموعة الثانية، ومعه ستيلينوش الجنوب إفريقي بـ9 نقاط، في حين يحتل استاد مالي المركز الثالث بـ4 نقاط.


وضمن اتحاد العاصمة الجزائري التأهل من المجموعة الثالثة بعد وصوله إلى 11 نقطة، بينما يتنافس جاراف السنغالي 8 نقاط وأسيك ميموزا الإيفواري 5 نقاط على البطاقة الأخيرة من المجموعة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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