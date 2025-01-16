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فريتز يتبرع بجائزة بطولة أستراليا للتنس لضحايا حرائق غابات لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

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فريتز يتبرع بجائزة بطولة أستراليا للتنس لضحايا حرائق غابات لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

فريتز يتبرع بجائزة بطولة أستراليا للتنس لضحايا حرائق غابات لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 11:15 صباحاً - كشفت تقارير صحفية أن الأميركي تايلور فريتز، المصنف الرابع عالميا بالتنس، سيتبرع بجائزته المالية البالغة 82 ألف دولار، التي ربحها من فوزه في الدور الأول، ضمن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وذلك لمساعدة ضحايا حرائق الغابات في لوس أنجلوس، واصفا الدمار بأنه "جنوني". 

وتأهل فريتز، الذي يعيش في كاليفورنيا، إلى الدور الثالث في ملبورن، اليوم الخميس، بفوزه على التشيلي كريستيان جارين، 6-2 و6-1 و6-0.

وقال اللاعب البالغ من العمر 27 عاما: "أريد فقط أن يبقى الجميع في أمان، ما يحدث أمر جنوني.. سأتبرع بجائزة الدور الأول، لصالح صناديق الإغاثة من الحرائق في لوس أنجلوس".


وأضاف: "إنه أقل ما يمكنني فعله.. جنوب كاليفورنيا هو موطني، ولوس أنجلوس كانت موطني لفترة طويلة.. أفعل فقط ما يمكنني فعله للمساعدة، وأشجع أي شخص على المساعدة، لأن الكثير من الأشخاص يحتاجون ذلك".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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