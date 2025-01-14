لن نتأخر على الأحمر ولكن، فرج عامر يحسم مصير انتقال محمد ربيعة لصفوف الأهلي - أخبار كلمتك

لن نتأخر على الأحمر ولكن، فرج عامر يحسم مصير انتقال محمد ربيعة لصفوف الأهلي - أخبار كلمتك

حملة عسكرية غير مسبوقة لاقتحام قيفة برداع(اخر المستجدات) - أخبار كلمتك

حملة عسكرية غير مسبوقة لاقتحام قيفة برداع(اخر المستجدات) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:26 - العراق يتسلم رئاسة "مجموعة 77 والصين" ويجدد الدعوة لتنفيذ قرارات مؤتمر المناخ COP29 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:26 - العراق يتسلم رئاسة "مجموعة 77 والصين" ويجدد الدعوة لتنفيذ قرارات مؤتمر المناخ COP29 - أخبار كلمتك

في ذكرى ميلاد عبد الناصر.. مصطفى بكري: سيظل المشروع القومي الناصري صالحا لكل الأزمنة - أخبار كلمتك

في ذكرى ميلاد عبد الناصر.. مصطفى بكري: سيظل المشروع القومي الناصري صالحا لكل الأزمنة - أخبار كلمتك

بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-1-2025 - أخبار كلمتك

بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-1-2025 - أخبار كلمتك

انطلاق موسم توريد قصب السكر بمصانع كوم أمبو - أخبار كلمتك

انطلاق موسم توريد قصب السكر بمصانع كوم أمبو - أخبار كلمتك

طبيب من اوزباكستان يجهش بالبكاء عقب انقطاع صرف مرتبه في ابين - أخبار كلمتك

طبيب من اوزباكستان يجهش بالبكاء عقب انقطاع صرف مرتبه في ابين - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - مائل للدفء نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - مائل للدفء نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - عيار 21 مفاجأة.. تطور جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - عيار 21 مفاجأة.. تطور جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الدوري المصري، الحنفي حكما للأهلي والجونة وطارق مجدي لبيراميدز وغزل المحلة - أخبار كلمتك

الدوري المصري، الحنفي حكما للأهلي والجونة وطارق مجدي لبيراميدز وغزل المحلة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

+90، برينتفورد يزيد أوجاع مانشستر سيتي بالتعادل 2-2 بالدوري الانجليزي (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
+90، برينتفورد يزيد أوجاع مانشستر سيتي بالتعادل 2-2 بالدوري الانجليزي (فيديو) - أخبار كلمتك

+90، برينتفورد يزيد أوجاع مانشستر سيتي بالتعادل 2-2 بالدوري الانجليزي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 11:45 مساءً - الدوري الإنجليزي، تعادل فريق مانشستر سيتي،أمام  نظيره برينتفورد،بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي أقيم على ملعب جيتش كوميونيتي ضمن الأسبوع الحادي والعشرين من بطولة البريميرليج.

 

واحرز هدفي مانشستر سيتي فيل فودين في الدقيقتين 66 و78.

 

 

 

 

457c02dd90.jpg

وقلص فريق برينتفورد النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة يوين ويسا في الدقيقة 82.

واحرز كريستيان نورجارد هدف التعادل في الدقيقة 2+90.

 

 

واستمرت محاولات مانشستر سيتي في احراز هدف حيث اضاع هالاند فرصة قوية لتصل لرأسة خارج الشباك في الدقيقة 22 من عمر الشوط.

 

بينما اضاع نونيز كرة خطيرة بعد المراوغة داخل منطقة الجزاء ولكن تقطع الكرة منه بغرابة من مدافع برينتفورد.

 

 

a8346092bf.jpg

 

تشكيل مانشستر سيتي امام برينتفورد

518c008409.jpg

 

تشكيل برينتفورد أمام مانشستر سيتي 

 

72b07524f1.jpg


ويحتل  مانشستر سيتي  المركز السادس   في ترتيب الدوري الإنجليزي  برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد برينتفورد بالمركز العاشر برصيد 28 نقطة.

 

 

 

وعلى صعيد متصل كشفت شبكة سكاي ألمانيا،  أن هناك مفاوضات جديدة تمت بين ناديي مانشستر سيتي وآينتراخت فرانكفورت الألماني، حول صفقة انتقال الدولي المصري عمر مرموش.

 

 

وأضافت الشبكة، أن المفاوضات تمت بين المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي، تشيكي بيجيريستين ومسئولي فرانكفورت، مع العلم أن الناديين ليسا بعيدين عن بعضهما في تلك المحادثات.

قيمة صفقة عمر مرموش وموعد انتقاله إلى مانشستر سيتي 

وأضاف التقرير، أن الصفقة قد تصل إلى 70 مليون يورو، كمبلغ ثابت، إلى جانب المكافآت، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، وأن جميع الأطراف تعمل على إكمال الصفقة بشكل سريع، حيث لا يمكن استبعاد التوصل إلى اتفاق غدًا.

 

واختتمت الصحيفة، تقريرها بأن هناك إمكانية لغياب مرموش عن مباراة فرانكفورت في الجولة السابعة عشر من الدوري الألماني ضد فرايبورج، رغم تصريحات المدرب المؤكدة لوجود النجم المصري في اللقاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق