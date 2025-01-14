الرياضة - 10:06 - بعد عرض فيلم 6 أيام».. آية سماحة تكشف لـ كلمتك عن أصعب مرحلة غيرت حياتها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 10:06 مساءً - حالة من النشاط الفني تعيشها الفنانة آية سماحة في الوقت الحالي، وذلك بعداحتفالها بأولى أعمالها السينمائية فيلم 6 أيام» مع بداية عام 2025، والذي من المفترض أن تنافس من خلاله في السينما بالفترة المقبلة مع عدد كبير من الأعمال المشاركة.

وتحدثت آية سماحة في تصريحات خاصة لـ كلمتك عن تجربة فيلم 6 أيام»، قائلة، إن «ما ساعدها على تقديم شخصية عالية ضمن أحداث فيلم 6 أيام هو أننا دخلنا في «ورك شوب» مع نديم لايف كوتش الذي ساعدنا في التدريب على الشخصية»، مشيرة إلى أنها دائما ما تجد كيمياء بينها وبين أحمد مالك في العمل، مردفة: أنا كنت مبسوطة جدا بالتجرية وأحب أن نكرر هذا التعاون من جديد في أعمال أخرى.

وأضافت آية سماحة لـ كلمتك، أن الصعوبات والتحديات التي واجههتها في شخصية عالية هو مرورها بمراحل عديدة في حياتها، وأنها تؤمن بالفرصة الثانية في العلاقات العاطفية مع نفس الشخص».

وكشفت آية سماحة عن المرحلة التي تغيرت بها حياتها، قائلة: بعد وفاة بابا اتغيرت حياتي وأخذت قرارات مصيرية»، مشيرة إلى أن «كل مرحلة من حياتها تغيرت فيها وأضافت لها».

قصة فيلم 6 أيام

تدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددا وقد اتخذ كل منهما مسارا مختلفا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويا أم لا؟ الفيلم دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

أبطال فيلم 6 أيام

يُشارك في بطولة فيلم 6 أيام كل من النجم الشاب أحمد مالك، والنجمة الشابة آية سماحة، الفيلم من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان وهاني نجيب وأحمد فهمي.

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